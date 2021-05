04.05.2021 h 14:52 commenti

Un esposto e una pagina Facebook contro la ciclabile che collega Camino con La Briglia

La lista civica La città per noi si oppone al nuovo tracciato lungo la provinciale 325. il consigliere Logli: "Restringe la carreggiata creando problemi di sicurezza soprattutto per il transito dei mezzi pesanti"

Una pagina Facebook e un esposto contro la realizzazione della pista ciclabile a la Briglia lungo la provinciale 325 progettata dal comune di Vaiano. Iniziative della lista civica La città per noi che reputa pericoloso il restringimento della provincialedovuto al nuovo tracciato della pista ciclabile che parte dal ponte a Camino e arriva al centro della frazione.

L'esposto è stato depositato dal consigliere di Cantagallo Alessandro Logli " I lavori - spiega - creano problemi al traffico pesante, quando si incontrano due camion faticano a procedere, ma anche ai mezzi di soccorso. Da qui l'esposto presentato ai carabinieri di Vernio".

Il progetto cofinanziato dalla Regione rientra in quello più ampio della realizzazione della pista ciclabile Prato Vaiano interrotta da anni per il crollo del vecchio tracciato. I lavori che ormai procedono spediti, prevedono un camminamento in sicurezza di quasi 300 metri sulla 325 con delle strutture parapedonali, poi la ciclabile entrerà a La Briglia passando per i giardini della Curia che saranno riqualificati, arriverà in piazza della Repubblica, si immetterà in via Ciampi e infine in via Fattori dove si riallaccerà alla ciclabile già esistente.