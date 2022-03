11.03.2022 h 17:02 commenti

Un enorme simbolo della pace per fermare la guerra. Flash mob alle Gandhi

Alle 11 in punto tutti gli studenti, dall'infanzia alle medie si sono ritrovati in giardino per una coreografia speciale. Anche l'Ic Gandhi ha dato la disponibilità ad accogliere i bambini ucraini scappati dalla guerra

Flash mob per la pace all' Ic comprensivo Gandhi: dalla scuola dell' infanzia fino alla secondaria un no alla guerra. Una coreografia che ha coinvolto centinaia di studenti alle 11 di oggi, venerdì 11 marzo, e ha disegnato il simbolo della pace sulle note di "We are the world" brano del 1985 scritto da Michael Jackson e Lionel Richie, che fu prodotto da Quincy Jones e inciso a scopo benefico. "Abbiamo lanciato un messaggio importante - ha spiegato il dirigente scolastico Mario Battiato - che ha coinvolto veramente tutti, non solo gli studenti ma anche gli insegnanti e tutto il personale". Intanto anche l'istituto Gandhi ha dato la propria disponibilità ad accogliere studenti ucraine fuggiti dalla guerra.

