11.01.2019 h 14:00 commenti

Con il nuovo ecomezzo Alia porta l'isola ecologica anche nei mercati cittadini

Da lunedì 14 gennaio sosterà in viale Galilei, si potranno portare piccoli elettrodomestici, pile, olio usato, barattoli di vernici

L'isola ecologica, per piccole quantità di rifiuti, si sposta nei mercati cittadini, da lunedì 14 gennaio un furgone attrezzato raccoglierà dalle 8.15 alle 12,45 medicinali, olio usato, pile, ingombranti di piccole dimensioni come stendini, vernici in barattolo e piccoli elettrodomestici. "Un servizio – ha sottolineato l'assessore all'ambiente Filippo Alessi – che avvicina ancora di più la raccolta differenziata ai cittadini, soprattutto alle persone anziane che hanno più difficoltà a conferire i rifiuti in via Paronese". Il furgone, attrezzato con gli appositi recipienti, tutti lunedì in occasione del mercato sosterà nel piazzale di Ponzaglio all' altezza della pizzeria don Chisciotte, il primo martedì di ogni mese in piazza Einstein e il terzo a Mezzana in via S. Andrea a Tontoli (parcheggio palestra Universo), il primo e il terzo mercoledì a Villa Fiorita, mentre il secondo e il quarto sarà a Maliseti davanti ai giardini, infine il primo e il terzo giovedì sarà presente al mercato di Iolo in via Prampolini.

L'ecomezzo non è la sola novità che Alia ha realizzato per incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti oltre il porta a porta. "Per favorire gli abitanti della zona est della città – ha annunciato Luca Silvesti direttore servizi Alia area pratese - apriremo anche ai non residenti il servizio dell' isola ecologica di Calenzano, orari e modalità del servizio, insieme a quello del furgone ecologica verranno comunicati con la prossima bolletta Tia. A breve partiranno anche i lavori per la riorganizzazione della viabilità dell' isola ecologia in zona ex Asm. Una richiesta che ci viene dai cittadini e che abbiamo accolto".

Intanto stanno per essere ultimati anche i lavori per ripristinare l'isola ecologica interrata di piazza Mercatale. "Un guasto al sistema che permette ai rifiuti di tornare in superficie per essere caricati – ha spiegato Alessi – ha bloccato il servizio durante le feste natalizie. Dal 7 gennaio gli operai sono al lavoro e presto tornerà in funzione. A breve verranno anche installate delle telecamere per controllare che non vengano smaltiti rifiuti destinati all'isola ecologica di via Paronese"



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus