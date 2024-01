04.01.2024 h 13:38 commenti

Un ecografo portatile: il regalo della fondazione Pitigliani ad Ant

Si tratta di uno strumento molto importante per quei pazienti che non possono recarsi nelle strutture ospedaliere per la cura del cancro. Stamani la consegna

Babbo Natale, per Ant, è arrivato oggi, giovedì 4 gennaio, e ha fatto tappa in Palazzo comunale. La fondazione Sandro Pitigliani ha raccolto l’appello di Ant Prato e ha donato un ecografo portatile, strumento indispensabile per l’attività di assistenza domiciliare ai pazienti oncologici e alle loro famiglie che l'associazione svolge sul territorio. Un regalo molto utile (l'ecografo era stato rubato nelle settimane scorse e da qui la necessità di uno nuovo) che consente di eseguire a domicilio l’inserimento del Picc (Peripherally inserted central catheter), un accesso venoso semipermanente all’altezza del braccio utilizzato per facilitare la somministrazione di terapie endovenose, trasfusioni e supporto nutrizionale, ed eliminare così la necessità di ripetute punture venose. L’intervento è eseguito dalle équipe Ant adeguatamente formate, direttamente a casa dei malati, sotto guida ecografica e verifica finale tramite elettrocardiogramma.

Il posizionamento del Picc a domicilio evita al malato – e ai suoi familiari – di doversi recare appositamente in una struttura ospedaliera, e consente di restare nel comfort della propria casa pur mantenendo tutti gli standard di sicurezza e di appropriatezza previsti dai protocolli internazionali.

“Come fondazione Pitigliani siamo orgogliosi di poter donare questo ecografo ad Ant perché il nostro lavoro è come un filo rosso nella vita dei pazienti oncologici, tutto inizia dalla ricerca che poi si trasforma in cure per i pazienti”, il commento della presidente, Giovannella Pitigliani Sini.

“Desidero ringraziare di cuore la fondazione Pitigliani per questa donazione – le parole diTiziano Sperandini, delegato di Ant a Prato e Pistoia – si tratta di uno strumento particolarmente prezioso perché consente al nostro staff sanitario di effettuare a domicilio un intervento minimamente invasivo che contribuisce in maniera importante a migliorare davvero la qualità di vita del paziente". Stamani la consegna del 'regalo' alla presenza anche di Benedetta Leoni, responsabile sviluppo e promozione della fondazione Ant nelle province di Prato e Pistoia, e di Gabriele Alberti, presidente del Consiglio comunale.









Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus