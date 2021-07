21.07.2021 h 17:58 commenti

Un ecografo di ultima generazione donato alla sala parto del Santo Stefano

Il nuovo sistema con tecnologia avanzata è ora a disposizione del team di ostetricia e ginecologia grazie alla Fondazione Ami

Un nuovo ecografo sarà a disposizione della sala parto del Santo Stefano grazie alla generosità della Fondazione Ami Prato.

Lo strumento è dotato di sonda transaddominale e di sonda transvaginale. Oltre a fornire un’ottima risoluzione di immagini di rapida acquisizione sia nella modalità classica (B-Mode) che mediante Color e Power Doppler per lo studio della vascolarizzazione materno-fetale, è provvisto di un sistema all’avanguardia basato sull'intelligenza artificiale. In casi specifici, o a maggiore complessità o dubbi, il sistema permette all’operatore che ha ricevuto un adeguato training, di valutare e calcolare in modo automatizzato specifici angoli relativi alla posizione e progressione della testa fetale in fasi avanzate di travaglio, così da poter effettuare la scelta migliore e più sicura per la modalità del parto.

La struttura di ginecologia e ostetricia dell'ospedale Santo Stefano di Prato, diretta dalla dottoressa Anna Franca Cavaliere, dispone di sette apparecchi ecografici, tra cui alcuni ad alta performance, dedicati allo screening e diagnostica ultrasonografica della donna sia in gravidanza che con problematiche ginecologiche.

L'acquisizione di questo nuovo ecografo GE P8 dedicato per un utilizzo in sala parto, apporta un ulteriore e importantissimo supporto tecnologico per elevare la sicurezza per mamma e nascituro durante il travaglio e nella gestione di eventuali complicanze del post-partum.