26.06.2019 h 10:36 commenti

Un documentario sulla rinascita del Politeama, al via le riprese de 'La donna che salvava i teatri'

La storia parla di Roberta Betti e del suo impegno per restituire ai pratesi il teatro di via Garibaldi. "Sono venuto a conoscenza di questa impresa - ha spiegato il regista Francesco Ranieri Martinotti - e ho deciso di raccontarla"

Iniziate in questi giorni a Prato le riprese del documentario 'La donna che riapriva i teatri', scritto e diretto da Francesco Ranieri Martinotti e prodotto da Camillo Esposito. Martinotti ha già

realizzato in Toscana il documentario Barbieri d'Italia, andato in onda su Rai 3 a gennaio 2016, seguito da quasi mezzo milione di spettatori.

'La donna che riapriva i teatri' ha vinto il bando 2018 a sostegno dei film documentari del programma Sensi Contemporanei Toscana per il Cinema e può contare sulla collaborazione di Toscana Film Commission. La storia raccontata, dal carattere donchisciottesco, è quella



di Roberta Betti, imprenditrice pratese che negli anni '90 salvò il teatro Politeama di Prato dalla trasformazione in un garage. Il teatro, costruito negli anni '20 per volontà di Bruno Banchini, campione di palla elastica, lo sport più popolare ai tempi, vanta tra i suoi progettisti l'ingegner Pierluigi Nervi.

Roberta Betti riuscì a fermare la speculazione edilizia alla quale rischiava di andare incontro lo storico edificio, costituendo un comitato cittadino che, tramite una raccolta di fondi, lo riacquistò e lo restituì alla città, rilanciandone nel contempo l'attività teatrale. Al salvataggio contribuì anche il noto giornalista e conduttore tv Maurizio Costanzo, che invitò Roberta Betti a diverse puntate del suo show.

"Sono venuto a conoscenza di questa storia grazie ad un'amica appassionata di teatro - il commento del regista Martinotti - e immediatamente ho pensato che in un'epoca in cui la cultura è finanziata prevalentemente da sponsor privati fosse importante raccontare di un teatro salvato da comuni cittadini, appassionati di cultura e spettacolo”.

Roberta Betti, che oggi, all'età di 92 anni, gestisce ancora il cartellone del Politeama, è la protagonista del film, insieme ad Agnese Gori e ad Elena Caliani e a molti altri allievi della scuola del Musical diretta da Simona Marchini, che ha sede proprio all'interno del Politeama. Il

documentario, che alterna l'appassionata testimonianza di Roberta Betti a preziose immagini di repertorio, è costruito come un musical e si avvale di alcuni quadri musicali scritti e musicati per l'occasione. “Si tratta di una produzione di qualità - sottolinea il produttore Esposito - che abbiamo potuto avviare solo grazie al sistema di sostegno al cinema di Sensi Contemporanei Toscana per il Cinema, indispensabile per le piccole realtà produttive. Speriamo in ogni caso di trovare sponsor tra le imprese locali, visto che il nostro film parla di un’eccellenza tutta pratese.”