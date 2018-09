01.09.2018 h 15:57 commenti

Un "corto" pratese protagonista al Festival di Venezia: gli attori sono gli alunni della Collodi

"Krenk" di Tommaso Santi ha vinto il progetto MigrArti e racconta una storia di integrazione molto particolare

Un cortometraggio interamente Made in Prato è tra i protagonisti del Festival di Venezia. La pullicola, firmata da Tommaso Santi, ha vinto il progetto MigrArti e vede protagonista una intera classe di quarta elementare della scuola Carlo Collodi di Prato, diventata un set per raccontare l’integrazione. Il corto, intitolato "Krenk, se il nuovo compagno di classe è un extraterrestre", sarà proiettato al Lido di Venezia domani e lunedì, 2 e 3 settembre.

La pellicola racconta la storia di una classe che deve accogliere un nuovo compagno, proveniente da un paese sconosciuto: si tratta di Krenk, un essere straordinario, un extraterrestre simile a un polpo, con un occhio solo, appena arrivato da un pianeta vicino Saturno. Intelligentissimo e molto simpatico, Krenk conquista tutti, e il suo arrivo si trasforma per Gianni (l'altro protagonista) in un incubo. Gianni è un alunno di origini cinesi, ha appena ricevuto la cittadinanza italiana, e viene incaricato dalla maestra, interpretata da Alvia Reale, di prepararsi ad accogliere Krenk per aiutarlo a integrarsi. Fiero e preoccupato per questo ruolo di grande responsabilità, Gianni si trova a dover fare i conti con il timore che il nuovo arrivato prenda il suo posto: nella squadra di calcio, nel suo gruppo di amici, nelle simpatie della maestra e anche nel cuore della sua innamorata.

Krenk si trasforma da opportunità in minaccia e Gianni realizza che tutti alla fine siamo diversi, ognuno a nostro modo.