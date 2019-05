20.05.2019 h 18:33 commenti

Un "corto" per rompere il silenzio sull'epilessia: il "ciak" in città tra Convitto e Villa Fiorita

L'idea e la regia di “E se invece esistesse?” sono della giovane attrice pratese Noemi Cusato, per la prima volta dietro la macchina da presa. Coinvolte anche le baby ballerine della scuola Immagine Danza

nadia tarantino

Un cortometraggio per raccontare la quotidianità stravolta da una patologia neurologica molto diffusa ma poco compresa, l'epilessia. A questo sta lavorando Noemi Cusato, pratese, attrice al suo primo progetto come sceneggiatrice e regista. 25 anni, alle spalle lo studio in una accademia di Roma, l'amore per il cinema, il teatro e per la scrittura, Noemi Cusato ha adattato un monologo teatrale nella sceneggiatura di un cortometraggio e in questi giorni è tornata a Prato per le riprese. Il Convitto nazionale Cicognini (“la mia scuola”), il reparto di Radioterapia della casa di cura di Villa Fiorita e la sede della scuola Immagine Danza (“alcune bambine allieve della scuola partecipano al mio progetto”) sono le location scelte per “E se invece esistesse?”. “Stiamo lavorando – racconta Noemi Cusato – sono in corso le riprese e per fine giugno dovrebbe essere tutto pronto”.Perché un film sull'epilessia? “Perché chi ne soffre spesso lo nasconde, ne fa un segreto – dice l'attrice e regista – è una patologia che cambia e trasforma la quotidianità. Chi ne soffre vive nella nebbia e passo dopo passo cerca di farsi strada. E' uno stravolgimento totale. Ho cominciato ad interessarmene quando una sera, rientrando nella mia casa a Roma, ho trovato nel corridoio le tracce di un evento che non sapevo spiegarmi. Poi ho scoperto che la mia coinquilina aveva avuto una crisi epilettica, fino a quel momento non sapevo che ne soffrisse”. Una strana coincidenza per Noemi Cusato che proprio in quei giorni stava lavorando all'esame di teatro di narrazione che ha un'impronta spiccatamente sociale e civile: “Decisi di approfondire la mia conoscenza sulla patologia e ho cominciato a scrivere decidendo poi che quello che in realtà era un testo per il teatro poteva diventare la sceneggiatura di un cortometraggio. Voglio alzare l'attenzione, voglio raccontare come l'epilessia cambia la vita delle persone, quanto incide sulla vita lavorativa e sentimentale”.Il cortometraggio sarà proiettato in anteprima a Roma e a Prato, poi prenderà la via dei festival nazionale e internazionali e sarà lanciato anche attraverso una iniziativa della Lega italiana contro l'epilessia (Lice).