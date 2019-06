12.06.2019 h 16:38 commenti

Un convegno dedicato al rapporto fra Leonardo e Bacchereto

La Pro Loco di Carmignano ha commissionato una ricerca storica scientifica per scattare una foto dell'antico borgo fra il 1427 e il 1480, anni in cui Leonardo, ospite della nonna, lo frequentava. L'appuntamento è per sabato 15 giugno nella sala Don Bartolini

Un convegno dedicato al rapporto fra Leonardo e Bacchereto per capire meglio come l'antico borgo, dove viva la nonna del genio di Vinci, fosse strutturato. L'idea è della Pro Loco di Carmignano che ha organizzato l'incontro "Bacchereto al tempo di Leonardo" per sabato 15 giugno alle 9,15 nella sala Don Bartolini.

Bacchereto nel Quattrocento era una signoria rurale al confine fra Pistoia e Firenze, dove si viveva di agricoltura, ma anche di ceramiche caratterizzate da tante fornaci che forse sono state utilizzate dallo stesso Leonardo per sperimentare. "Ci siamo mossi – spiega Carlo Attucci presidente della Pro Loco – per cercare di capire come fosse la vita nel borgo a tempo di Leonardo partendo proprio dalla produzione di ceramiche e dal fatto che la nonna vivesse qui. I risultati sono interessanti e abbiamo anche qualche curiosità come il fatto che il nonno di Leonardo probabilmente non era un notaio ma un commerciante"

Questa è solo una delle anticipazioni che saranno presentate da Giuliano Pinto, medioevalista, Veronica Vestri archivista, Angelica Degasperi archeologa, Giovanni Roncaglia della soprintendenza Archeologica Firenze e Maria Chiara Bettini direttrice del museo di Artimino.

"Un'occasione – ha spiegato Francesco Puggelli presidente della Provincia di prato – per promuovere il territorio che ci riserva sempre tante sorprese, anche quella che probabilmente Leonardo è nato a Bacchereto e non a Vinci".

Il convegno è organizzato anche con il patrocinio del Comune di Carmignano e il contributo di Unpli Toscana.



