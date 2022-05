07.05.2022 h 08:09 commenti

Un contratto di lavoro regolare per tutti gli allenatori del Coiano Santa Lucia

La società pratese è una fra le prime in Italia a contrattualizzare i collaboratori sportivi attraverso un accordo redatto dall'Associazione nazionale allenatori. A tenere a battesimo l'iniziativa Renzo Ulivieri che premierà anche i vincitori del torneo intitolato a Sabri Jaballah

Gli allenatori del Coiano Santa Lucia, a partire dalla prossima stagione, saranno contrattualizzati secondo quanto stabilito da un accordo redatto dall'associazione nazionale allenatori.

La squadra pratese è una delle prime ad adottare questo modello e lo fa davanti a un testimone d'eccezione: Renzo Ulivieri, presidente dell'Assiciazioni italiana allenatori. “L' impegno – ha sottolineato Roberto Macrì presidente del Coiano Santa Lucia - va nella logica di strutturare questi rapporti in vista di una crescita duratura e non estemporanea della società sportiva”.

La dirigenza del Coiano Santa Lucia si è anche impegnata a promuovere la sicurezza sui campi da calcio promuovendo anche una raccolta fondi alla memoria di Sabri Jaballah, operaio di 23 anni e fratello di un tesserato, morto mentre lavorava in un'azienda tessile.

La conclusione del torneo, prevista per oggi 7 maggio, sarà l'occasione per tornare a parlare di sicurezza sui luoghi anche con l'associazione Anmil (vittime lavoro), i sindacati e le istituzioni sportive e civili.

Alla fine di questo evento Ulivieri consegnerà ai partecipanti del torneo una medaglia alla presenza anche della famiglia di Sabri.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus