19.07.2021

Un concorso di pittura per valorizzare la Val di Bisenzio, per partecipare c'è tempo fino al 31 agosto

L'Associazione per lo Sviluppo turistico della Val Bisenzio ha pubblicato il bando per il concorso di disegno e pittura che si terrà a settembre, con esposizione allo Chalet di Montepiano.L'iniziativa rientra in un calendario di eventi che avranno luogo in Val di Bisenzio dall’8 al 26 settembre 2021– con l’intenzione di riproporre l’iniziativa ogni anno - sotto il titolo “Il gusto ritrovato”, che prende spunto da un vecchio progetto di riscoperta delle piante da frutto antiche e trae nuovo vigore dal riconoscimento come “tipicità” valbisentina del pomodoro Borsa di Montone. Agricoltura sostenibile e sostenibilità, antichi sapori e biodiversità sono il tema della manifestazione che vedrà coinvolti aziende e operatori, associazioni, appassionati ed esperti degli argomenti trattati.La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti. Le opere – in formato A3, sono ammesse tutte le forme pittoriche e di disegno e ogni genere di tecnica – dovranno pervenire alla sede dell’associazione, in via del Migliano n° 5 a Vaiano, entro il 31 agosto e saranno esposte dal 12 al 26 settembre allo Chalet del Villeggiante, in via della Badia a Montepiano (Vernio). I premi già definiti consistono in un soggiorno in Val di Bisenzio, una cena in un ristorante locale e un paniere di prodotti tipici, ma potrebbero aggiungersene altri.Il bando completo è sulla pagina Facebook dell’associazione ( www.facebook.com/Valbisenzio ) o può essere richiesto per mail o per telefono a astvalbisenzio@gmail.com o al numero 3383945848 (Massimo Innocenti).“Abbiamo voluto incentrare la prima manifestazione sui valori che riteniamo imprescindibili in uno sviluppo della Val di Bisenzio dal punto di vista turistico – spiega Massimo Innocenti, presidente dell’associazione - che peraltro rappresentano bene la nostra offerta eper far emergere la Val di Bisenzio fra le nuove mete del turismo toscano: dalla sostenibilità ambientale alla biodiversità, alle tradizioni, alla buona cucina con ingredienti semplici e sani, al turismo lento. Si tratterà di una vetrina di quella che è l’accoglienza della nostra Vallata, con iniziative diffuse nei tre comuni di Vaiano, Vernio e Cantagallo, La nostra idea è che in quelle due settimane di settembre chi vorrà venire in Val di Bisenzio potrà trovare qualcosa da fare, da vedere e da acquistare,come prodotti locali nelle nostre aziende agricole o un buon piatto della tradizione o con ingredienti valbisentini nei ristoranti aderenti. ”.