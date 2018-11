22.11.2018 h 11:43 commenti

Un concerto e una mostra per celebrare la giornata contro la violenza sulle donne

Il comune di poggio a Caiano anticipa a sabato 24 le commemorazioni proponendo un concerto, mentre a Vernio domenica 25 sarà inaugurata la mostra di Paolo Tommasi

Il Comune di Poggio a Caiano commemora con un giorno di anticipo la giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. L’appuntamento è per sabato 24 novembre con un concerto nel salone espositivo delle Scuderie Medicee dove si esibiranno Gabriele Marco Cecchi e Samuele Luca Cecchi, rispettivamente direttore musicale e direttore artistico della Filarmonica Giuseppe Verdi di Poggio a Caiano, che, per l’occasione, proporranno una canzone (di cui hanno composto musica e parole) dedicata proprio alle donne vittime di violenza, accompagnati dall’ensemble “Tacito Accordo”.

“La scelta di anticipare le celebrazioni a sabato 24 - ha spiegato il sindaco Francesco Puggelli - è stata dettata dalla volontà di permettere a tutti di partecipare alle numerose iniziative che si svolgeranno nei prossimi giorni sul territorio provinciale pratese, tutte accomunate da un unico scopo: dire NO alla violenza e tenere alta l’attenzione su una problematica sociale purtroppo ancora troppo attuale”.

Presso la sede del Comune di Poggio a Caiano è ospitato uno sportello che si occupa di prevenzione e contrasto della violenza alle donne attivo ogni primo e terzo mercoledì del mese dalle 11.15 alle 13.15. “Tutte le statistiche confermano – spiega l’assessore alle politiche sociali Maria Teresa Federico - che la violenza si consuma spesso in ambito domestico e questo rende più difficile la denuncia da parte della donna vittima di soprusi. Per abbattere il muro della paura è fondamentale creare una fitta rete di accoglienza: Comune, forze dell’Ordine, professionisti, tutti devono essere coinvolti. Fondamentale anche il supporto della comunità: chiunque può contribuire a proprio modo a far sentire le donne meno sole ”.

Commemorazioni anche a Vernio con la mostra “Sostantivo femminile”del pittore Paolo Tommasi che sarà inaugurata il 25 novembre alle 17 nella Galleria di Palazzo Bardi. Venti opere per raccontare l'universo femminile con sculture in legno, che ritraggono donne o momenti di vita al femminile come la maternità, e alcuni dipinti.

Durante l’inaugurazione è prevista una serie di letture di poesia e prosa, tratte da scritti e testimonianze di donne che hanno subito violenza a cura della Biblioteca Petrarca di sant’Ippolito.

La mostra è a ingresso libero e rimarrà aperta fino al 9 dicembre con il seguente orario: sabato dalle 10 alle 12 e domenica dalle 15.30 alle 17.30.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus