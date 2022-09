07.09.2022 h 14:24 commenti

Un coltello a serramanico e un cacciavite, denunciati due uomini con precedenti

I due sono stati fermati la notte scorsa dalla polizia che ha notato il loro atteggiamento sospetto. Devono rispondere di possesso di strumenti e oggetti atti all'offesa e allo scasso

Due cinesi di 29 anni sono stati denunciati dalla polizia per possesso di un coltello e di un cacciavite. I due sono stati fermati la notte di mercoledì 7 settembre in una zona vicina al centro della città da una Volante che ha notato i due uomini che cercavano di dileguarsi dopo essersi accorti della presenza della polizia. Inseguiti a piedi, entrambi sono stati bloccati e identificati. Uno di loro, sprovvisto del permesso di soggiorno e con diversi precedenti, aveva già un conto in sospeso con la questura: lo scorso 22 gennaio, infatti, era stato emesso a suo carico un provvedimento di espulsione, evidentemente mai rispettato. Anche l'altro denunciato è risultato privo del permesso di soggiorno e con alle spalle alcuni precedenti. I due avevano un cacciavite e un coltello a serramanico con una lama di 10 centimetri.



