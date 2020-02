18.02.2020 h 14:02 commenti

Un circolo di lettura al femminile, a "Il Cleb" si leggono solo opere di scrittrici

Nato dall'idea di due amiche che condividono la passione per i libri. Il circolo propone romanzi, saggi racconti a firma di donne, soprattutto pubblicati da case editrici indipendenti

Un circolo di lettura per donne che parla di donne anche se strizza l’occhio agli uomini che amano i romanzi. L’idea è di due amiche Sara Ruperto e Arzachena Leporatti, a cui piace leggere anche opere di scrittrici che non hanno ancora raggiunto il successo e forse non lo otterranno mai. Ma l’obiettivo di Il Cleb è un altro; proporre nuovi libri su cui poi discutere insieme. “Leggere per noi è una passione- spiegano – ma anche un modo per aprire la mente e confrontarsi. Così abbiamo dato vita a uno spazio di confronto. La nostra lista di autrici è stata messa ai voti, ogni mese abbiamo un nuovo libro condiviso, spesso di case editrici indipendenti, anche se questo non è vincolante”. Tanti i generi trattati romanzi, saggi pop, raccolte di racconti contemporanei che si affiancano ad altre forme espressive dalla musica alla fotografia ai nuovi mezzi di comunicazione. Gli eventi, infatti, vengono pubblicizzati soltanto attraverso la pagina di Istagram . “E proprio da questa scelta – continua Ruperto - è nato il nome: il dominio di Club era già preso così abbiamo deciso di chiamarlo Cleb”.

A partire dal mese di marzo nei due incontri mensili, l'ultimo martedì e giovedì al 4Rooms di via dei Lanaioli, parteciperanno anche le autrici, un modo per dare un’altra prospettiva alla discussione.



