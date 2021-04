24.04.2021 h 17:41 commenti

Un ciliegio in ricordo dei montemurlesi morti a causa del Covid, toccante cerimonia in via Rosselli

Trentacinque le vittime che il sindaco Calamai ha ricordato chiamandole per nome, una per una. "Tutte le volte che guarderemo questo albero - ha detto - penseremo a chi non ce l'ha fatta". Ringraziamento pubblico a medici, infermieri e volontari

Un lungo applauso ha accompagnato la lettura da parte del sindaco Simone Calamai dei nomi dei trentacinque montemurlesi morti al causa del Covid, che da oggi il Comune di Montemurlo ha voluto ricordare attraverso la piantumazione di un albero di ciliegio e l'apposizione di una targa commemorativa, che riporta la scritta 'In ricordo perenne di tutte le vittime della pandemia da Covid-19'.

Il ciliegio è stato piantato sulla rotatoria tra via Rosselli e via Carducci, alle porte del futuro parco cittadino, come spiega il sindaco Simone Calamai:«Abbiamo scelto un luogo centrale della città, perché tutte le volte che passeremo da qui potremo rivolgere un pensiero a chi ci ha lasciato a causa del Covid. Quando domenica scorsa ho ricevuto la notizia della mia negativizzazione, il mio primo pensiero è stato quello di recuperare questa cerimonia che avremmo dovuto tenere lo scorso 20 marzo, giorno della scomparsa di Angelo Grazzini, il primo montemurlese vittima della pandemia».

Il sindaco Calamai ha poi ricordato come questo ultimo anno sia stato difficile e doloroso e si è voluto ancora una volta stringere alle famiglie di chi ha perso un proprio caro:«Questa giornata, questo luogo è dedicato a tutti coloro che non ci sono più, non posso dimenticare i dolorosi racconti dei familiari delle vittime, persone che molto spesso sono salite in ambulanza verso l'ospedale con le proprie gambe e che non hanno più avuto modo di stringere e dare un ultimo saluto ai propri familiari, morendo in solitudine. Un aspetto che rende questa pandemia ancora più dolorosa». La scelta dell'albero di ciliegio per ricordare le vittime del Covid non è casuale: «Abbiamo scelto il ciliegio perché il suo periodo di fioritura, tra la fine di marzo e aprile, cade proprio nel momento in cui un anno fa ci lasciava Angelo Grazzini - ha detto l'assessore all'Ambiente, Vignoli - nelle culture orientali, poi, per il ciliegio c'è un vero e proprio rito di ammirazione e i giapponesi pensano che la bellezza dei fiori di ciliegio rappresenti la caducità della vita. Questo è il primo dei tre ciliegi che saranno piantati sulle rotatorie del nuovo centro cittadino». Il sindaco Simone Calamai ha poi voluto ringraziare per il loro impegno tutto il mondo della sanità dai medici ospedalieri a quelli di famiglia, agli infermieri ed ha poi rivolto un pensieri speciale alle associazioni di volontariato del territorio che con il loro impegno hanno consentito di dare servizi e risposte immediate ai bisogni dei cittadini malati o in quarantena. Infine il sindaco ha rinnovato l'appello alla vaccinazione come “unico strumento per interrompere il dramma dei decessi”.

I nomi dei montemurlesi morti per il Covid che il sindaco Calamai ha voluto ricordare pubblicamente Angelo Grazzini, Alfredo Gallorini, Franca Volpi, Lina Guarracino, Settimo Gelli, Aldo Micheli, Filomena Preste, Enzo Ciolini, Matilde Angelozzi, Giuliana Ieri, Maria Gabriella Rosi, Rinaldo Rinaldi, Alessio (Ezio) Galeotti, Piero Righi, Fernando Caruso, Benito Presentini, Silvana, Andreas Bardazzi, Divo Martin, Concetta Magliano, Rosella, Enrico Bonci, Giuseppina Nencini, Lidia Zeuri, Rosa Lo Verde, Bruno Cascini, Bruno Monciatti, Mauro Bolognini, Carmine Potenza, Boci Beruze, Piero Luigi Gualchierotti, Gianfranco Roli, Mariano Nantista, Gabriella Contini e Maria Grazia.



Edizioni locali collegate: Montemurlo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus