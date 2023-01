20.01.2023 h 18:45 commenti

In casa con un chilo e mezzo di ketamina, arrestato dalla squadra mobile

La droga avrebbe fruttato 70mila euro una volta messa sul mercato. L’arrestato è ai domiciliari

Aveva in casa un chilo e mezzo di ketamina il cinese arrestato mercoledì dalla sezione Antidroga della Squadra mobile di Prato. Un'operazione che ha permesso di sequestrare l'ingente quantitativo che una volta messo sul mercato avrebbe fruttato circa 70mila euro. L’uomo, noto alle forze dell’ordine, è stato fermato e perquisito in via Traversa pistoiese. Aveva con sé tre bustine saldate per un totale di 163 grammi di ketamina. La perquisizione è stata quindi estesa anche all’abitazione, in zona Narnali. È qui che gli agenti dell’antidroga hanno trovato il resto.

L'uomo è comparso davanti al giudice stamani, 20 gennaio. L'arresto è stato convalidato e sono stati disposti i domiciliari così come chiesto dall'avvocato difensore Tiziano Veltri in ragione del suo essere incensurato. La procura aveva chiesto la custodia cautelare in carcere.



