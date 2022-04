20.04.2022 h 23:31 commenti

Un caso di epatite acuta pediatrica al Santo Stefano, per il bambino forse serve il trapianto

Provvidenziale la veloce intuizione dei medici del reparto di pediatria dell'ospedale pratese di fronte alle gravi condizioni del piccolo che intanto è stato trasferito al Meyer

(e.b.)

Anche al Santo Stefano si è presentato un sospetto caso di epatite acuta pediatrica, patologia di probabile natura virale molto aggressiva che colpisce i bambini sotto i 10 anni. Si sta diffondendo in tutta Europa ma si segnalano casi anche negli Usa. Al momento i bambini colpiti a livello mondiale sarebbero un centinaio.Il piccolo ha circa 4 anni ed è stato portato in ospedale nel pomeriggio di oggi, mercoledì 20 aprile. I medici del reparto di Pediatria del Santo Stefano hanno subito messo in connessione le condizioni molto gravi del bambino con la misteriosa epatite dalla causa ancora sconosciuta. Il piccolo è stato quindi trasferito al pediatrico Meyer dove sono in corso accertamenti. Il piccolo è ricoverato nel reparto di Rianimazione e le sue condizioni sono considerate molto gravi. Probabile che debba essere sottoposto a trapianto di fegato. Inizialmente era stato ipotizzato il trasferimento all'ospedale di Bergamo, ma poi è stato scelto il Bambin Gesù di Roma.Il piccolo è tra i quattro casi registrati nelle ultime ore in Italia. Identificare questa patologia, inserita nel gruppo “non A e non E”, ossia le epatiti più diffuse, è molto complicato perché non si conosce l’agente patogeno che la provoca e quindi manca il marcatore che la rende riconoscibile. Si va quindi per tentativi. L’intuizione immediata del medici di pediatria del Santo Stefano potrebbe essere stata determinante per salvare la vita al piccolo.L’allerta comunque è massima e il mondo scientifico attende l’esito dell’indagine europea per avere qualche certezza in più sul da farsi.