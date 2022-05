31.05.2022 h 00:04 commenti

Un camper per informare e sensibilizzare sul lavoro regolare dei migranti

L'iniziativa è gestita dagli orientatori di Fil e rientra nel progetto Commit. Da settimane il punto mobile informativo sta girando in città per incontrare i cittadini stranieri

Un furgone contro lo sfruttamento lavorativo dei migranti. E' il progetto Commit, che lunedì 30 maggio ha fatto tappa anche in pieno centro a Prato, in piazza del Comune. Per l'occasione l'assessora regionale all'Istruzione e Formazione professionale Alessandra Nardini e l'assessore al Coordinamento delle politiche per la cittadinanza e le comunità migranti Simone Mangani hanno partecipato all'attività sperimentale del punto mobile di informazione e sensibilizzazione sul lavoro regolare dei migranti, realizzato da Fil (Formazione Innovazione Lavoro).L’idea di dar vita a quest’iniziativa è di Fil srl che invece di aspettare che i migranti vengano al Centro Impiego, ha noleggiato un furgone per andare incontro alle persone nel loro ambiente di vita, quando vanno al mercato o a fare una passeggiata in centro o alla stazione. "Con quest’attività – spiega Serena Tropepe, amministratrice unica di Fil srl- si cerca di accrescere la consapevolezza dei cittadini di paesi terzi presenti sul territorio in merito al funzionamento del sistema del lavoro locale, ai diritti e ai doveri del lavoratore anche con riferimento al lavoro irregolare e all’anti discriminazione in modo da contribuire a ridurre il numero di cittadini stranieri che lavorano in modo irregolare".Il Progetto Commit è promosso dalla Regione Toscana e vede come partner Anci Toscana, Consorzio Servizi Lavoro, Arti, Solidarietà Caritas, Consorzio Metropoli. Asse portante del progetto è la valorizzazione delle competenze dei cittadini stranieri per mezzo di percorsi formativi, di aggiornamento professionale, di validazione di competenze, di azioni per il contrasto allo sfruttamento lavorativo.Il furgone, condotto da orientatori esperti supportati, in alcune soste, da mediatori interculturali, è attrezzato con materiali informativi sui servizi offerti dal Centro impiego di Prato per la ricerca attiva del lavoro, l’auto imprenditoria e la sicurezza.I destinatari sono migranti ormai stabilizzati sul territorio toscano ma anche rifugiati e richiedenti protezione internazionale che hanno necessità di emanciparsi dal sistema di accoglienza. I requisiti principali per la partecipazione alle attività del progetto sono: essere cittadini paesi terzi ed essere in possesso di un permesso di soggiorno valido per il lavoro.