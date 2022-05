03.05.2022 h 09:17 commenti

“Un calcio al bullismo”, concorso dell'Asd Paperino San Giorgio per scegliere lo slogan

Concorso aperto agli appassionati di scrittura e disegno tra i 5 e i 19 anni. Per partecipare c'è tempo fino al 15 settembre

L’Asd “Paperino San Giorgio” indice, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, il contest “Un calcio al bullismo”. Obiettivo: promuovere la lotta al bullismo in ambito sportivo e sociale, favorendo la libertà d’espressione attraverso il disegno e la scrittura.Al contest possono partecipare gratuitamente tutti gli appassionati di scrittura e disegno di età compresa fra i 5 ed i 19 anni (residenti o domiciliati nella provincia di Prato o limitrofe) realizzando uno slogan o un’elaborazione grafica di propria ideazione sul tema dell’antibullismo. Il lavoro servirà a comporre lo striscione adottato da Asd Paperino San Giorgio come proprio manifesto ufficiale come segno tangibile di lotta al bullismo.Ogni partecipante potrà inserire il testo del proprio slogan o il proprio disegno in formato cartaceo nell’apposita urna presente nella sala ristoro del campo sportivo comunale di Paperino (via del Ferro 156/f – Prato) oppure potrà compilare l’apposito modulo di iscrizione online entro e non oltre la mezzanotte del 15 settembre 2022. Il regolamento completo è visibile sul sito