19.12.2023 h 17:24 commenti

Un babbo Natale speciale per la scuola di Pacciana, nel sacco libri e materiale didattico

La scuola dell'infanzia è stata sommersa dall'alluvione del 2 novembre, molto del materiale didattico è andato perduto, ma la macchina della solidarietà ha portato in dono pennarelli e giochi

La macchina della solidarietà, a distanza di oltre un mese dall'alluvione, continua a muoversi. Questa mattina, 19 dicembre, alla scuola primaria di Pacciana è arrivato un "babbo Natale speciale", anzi due. Maria Luisa Manzuoli che per anni ha abitato a Villa Fiorita e ora vive a Montelupo insieme alla libraria Giulia Flavi hanno consegnato libri e materiale didattico. "Quando ho sentito quello che è successo - spiega Manzuoli - mi sono subito attivata coinvolgendo l'Ic Baccio da Montelupo, una raccolta da bambini a bambini che ci ha permesso oggi di consegnare pennarelli, risme di carta, e tanto materiale didattico fondamentale per l'attività della scuola".

La generosità degli alunni di Montelupo non è l'unica,, qualche giorno fa è arrivato un contributo di 900 euro da parte dell' associazione Promozione Prato. "Dopo che i genitori sono venuti ad aiutarci a far riparti la scuola - spiega il dirigente scolastico Riccardo Fattori - direi che la generosità è diventata contagiosa. E non posso fare altro che ringraziare".

Edizioni locali collegate: Prato

