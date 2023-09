21.09.2023 h 16:29 commenti

Un autunno da sfogliare 2023, ecco il programma con quasi 200 appuntamenti

Dal 23 settembre al 5 gennaio, tutte le iniziative del Sistema bibliotecario provinciale pratese: incontri, presentazioni editoriali, laboratori per bambini e famiglie, esposizioni, rassegne tematiche, dialoghi

Ritorna l’appuntamento con Un Autunno da sfogliare, la rassegna realizzata dal Sistema bibliotecario provinciale pratese con il sostegno del Comune di Prato e della Regione Toscana e coordinata dalla biblioteca Lazzerini.

Oggi giovedì 21 settembre è stato presentato il programma dall’assessore alla Cultura di Prato Simone Mangani e dagli assessori di alcuni dei Comuni che fanno parte del Sistema Bibliotecario Provinciale: Fabiana Fioravanti del Comune di Vaiano, Cristina Monni del Comune di Carmignano e Giuseppe Forastiero del Comune di Montemurlo. Erano inoltre presenti le associazioni che hanno collaborato alla realizzazione della rassegna.

Un programma che raccoglie quasi 200 iniziative, diversificate nel genere e pensate per ogni età, accomunate dall’attenzione al mondo dei libri e della lettura, ideate e organizzate in sinergia con associazioni, soggetti ed enti culturali del territorio: una collaborazione che si va sempre più consolidando e ampliando, grazie al Patto intercomunale per la lettura e al nuovo progetto della Lazzerini che ha messo a disposizione delle associazioni i propri spazi il venerdì sera per coprogettare e realizzare iniziative congiunte. Il risultato è una rassegna caratterizzata da un ricco cartellone che spazia su letteratura, poesia, lingue e letterature straniere, cinema, scienza, approfondimenti su tematiche della contemporaneità.

Come già anticipato, la rassegna si apre sabato 23 settembre alle 17 in Lazzerini con gli appuntamenti dedicati a Clara Calamai in occasione dei 25 anni dalla morte. A seguire, tante altre iniziative, con una particolare attenzione al tema degli anniversari su cui ruotano molti degli incontri organizzati dalla Lazzerini, fra cui i 100 anni dalla nascita di Don Lorenzo Milani e Cristina Campo, gli 80 anni dalla nascita di Simone Weil, i 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni, i 20 dalla morte di Giuseppe Pontiggia. "Un autunno da sfogliare, con un cartellone composto da ben 200 iniziative dirette ad un pubblico eterogeneo, si conferma come una rassegna all'insegna della pluralità grazie alla partecipazione di tutti i soggetti che sul territorio curano e custodiscono l'eredità culturale pubblica delle biblioteche del territorio - afferma l'assessore Simone Mangani - Tre mesi di incontri, presentazioni e dialoghi pensati per ogni età attorno a cinema, letteratura, lettura, poesia e altro ancora".

Ma l’Autunno da sfogliare è anche tanto altro, con appuntamenti quasi giornalieri fino al 5 gennaio 2024. Per citarne solo alcuni, fra le iniziative che si terranno in Lazzerini, oltre a tutte le attività di letture animate e laboratori per i più piccoli curate dalla Sala Ragazzi e Bambini, gli incontri a cadenza mensile del gruppo di lettura Il S alotto del giovedì , rivolto ai lettori appassionati e a chi ha voglia di condividere con altri il piacere di un bel libro (il 19 ottobre con 22.11.63 di Stephen King, il 16 novembre con Alta fedeltà di Nick Hornby, il 14 dicembre con Hidden Valley Rood. Nella mente di una famiglia americana di Robert Kolker); la rassegna Imperdonabili condotta da David Fiesoli, dedicata a tre scrittrici e poetesse irriducibili, chiare, profetiche, capisaldi della poesia e del pensiero: Anna Achmatova, Simone Weil e Cristina Campo (14, 21, 28 ottobre alle 17).

Sempre in tema di incontri, da segnalare gli appuntamenti del ciclo La cultura umanistica, in collaborazione con l’ADI, per proseguire quel “dialogo” fra critici letterari e alcuni dei più importanti scrittori della nostra tradizione: si parlerà quindi di Scritture della migrazione con Marino Biondi e Gino Tellini (11 ottobre alle 15), di Giuseppe Pontiggia con Daniela Marcheschi (26 ottobre alle 15), di Umberto Saba con Niccolò Scaffai (9 novembre alle 15), di Don Lorenzo Milani con Tomaso Montanari (15 novembre alle 15), di Carlo Emilio Gadda con Magda Indiveri (23 novembre alle 15), e della Storia della colonna infame di Alessandro Manzoni con Gino Ruozzi (7 dicembre alle 15).

Ed ancora, i due incontri sulla letteratura e cultura francese Vive la France condotti da insegnanti di lingua e letteratura francese in collaborazione con l’associazione Fil Rouge di Prato, nei quali si parlerà della prolifica e pluripremiata autrice francofona belga Amélie Nothomb con Eric Barthélemy (5 ottobre alle 17) e della questione femminile nelle fiabe con Alice Toccafondi ( 30 novembre alle 17). Assaggi di lingue e letterature straniere anche nei due incontri organizzati in collaborazione con La Bottega delle Lingue con letture ad alta voce e approfondimento dei romanzi “La casa de los espiritus” di Isabel Allende non Jessica Paola Fuentes Valenzuela (24 novembre alle 21) e di “Pechino è in coma” di Ma Jian con Martina Matesassi.

Per conoscere le parole di un libro attraverso la voce di chi le ha scritte, da non perdere gli incontri in collaborazione con lo Spazio teatrale Allincontro su Orwell e Huxley con Massimo Bonechi (13 ottobre), Edgar Allan Poe con Irene Barbugli (27 ottobre) e Primo Levi con Igor Vazzaz (10 novembre): tre incontri affidati ad altrettanti artisti e appassionati che narrano autori e opere attraverso un racconto personale e diretto, tutti di venerdì alle 21.

Grazie alla collaborazione con l’associazione CaffeScienza Prato, sempre il venerdì alle 21 si terranno due interessanti appuntamenti dedicati alla letteratura scientifica introdotti dalla biologa Martina Ruffo: il 17 novembre si parlerà del libro “Insetti: Dei e Demoni” con l’entomologo Fulvio Giachino, mentre il 1 dicembre del libro “I superbatteri. Una minaccia da combattere” con Fabrizio Pregliasco e Paola Arosio.

Proseguono anche gli incontri Biblioteen dedicati al mondo degli adolescenti, pensati per gli studenti e gli insegnanti delle scuole secondarie di secondo grado, con percorsi di approfondimento e formazione e appuntamenti di promozione della lettura o di sostegno alla didattica. Si affronterà il tema degli stereotipi di genere e delle dinamiche discriminatorie nello spettacolo-laboratorio “Come nelle fiabe” curato da Teatro Metropopolare (20 ottobre alle 17), di alimentazione digitale nei tre incontri curati da SED, cooperativa esperta in educazione all’uso di internet e contrasto ai fenomeni di cyberbullismo (8, 22 novembre e 6 dicembre alle 16), di come affrontare la prova d’italiano della maturità con i suggerimenti della docente d’italiano Cristiana Landi (11 dicembre alle 17).

In programma anche gli Incontri con l’autore con tre presentazioni editoriali realizzate in collaborazione con la Libreria Gori: il 15 ottobre alle 17 sarà presentato il libro di Maurizio Tempestini “Fantasmagoria della letteratura italiana” (Transeuropa), l’11 novembre alle 17 “Sport. Una riflessione filosofica” (Mursia) di Mauro Parrini ed infine il 18 novembre alle 17 “Leonardo Sciascia negli occhi delle donne” (Vallecchi) di Rossana Cavaliere.

Infine, una giornata di festa sabato 25 novembre in occasione del 14° compleanno della Lazzerini nella nuova sede della Campolmi con uno spettacolo per bambini, l’International Game day per bambini e adulti e altre sorprese.

Oltre alle iniziative organizzate dalla Lazzerini, all’interno del programma troviamo quelle organizzate dalle biblioteche e archivi della rete bibliotecaria provinciale pratese; fra queste, da segnalare alcune delle attività del ciclo Impegno civile e lotta per la democrazia. Gaetano Salvemini a 150 anni dalla nascita con incontri di approfondimento sulla figura dello storico, politico e antifascista organizzate dalla Lazzerini, dall’Archivio di Stato e dall’Associazione Combattenti e Reduci.

Da segnalare anche il Centro Pecci Book Festival con tre giorni di dialoghi, workshop e incontri gratuiti organizzati dal Centro Pecci nei giorni 6, 7 e 8 ottobre.

In tema di anniversari, da ricordare la mostra e gli itinerari organizzati dall’Archivio di Stato di Prato per il 600esimo anniversario della morte di Margherita, la moglie del mercante Datini, gli incontri in occasione dei 100 anni dalla nascita di Don Milani e quelli dedicati a Margherita Hack a 10 anni dalla morte organizzati dalla b iblioteca di Montemurlo, oltre all’incontro della biblioteca Roncioniana per i 100 anni dalla nascita di Italo Calvino.

Fra le presentazioni editoriali, da ricordare il romanzo d’esordio di Fabiola Borrelli “Angeli inquieti” (Edizioni Il Csatello) che si terrà in Lazzerini il 18 ottobre alle 17 a cura del Centro La Nara; il libro “Gli impressionisti e il Giappone” (Giunti) con il curatore Francesco Morena che si terrà al Museo del Tessuto il 12 ottobre alle 18, seguito da uno spettacolo di danza tradizionale giapponese; il saggio “Inferno Heppenheim” (Chartesia) di Orlando Materassi e Silvia Pascale del 18 novembre alle 17 alla Casa delle memorie di guerra per la pace; il libro “Anima e corpo. Donne e fedi nel mondo mediterraneo- secoli XI-XVI “ (Carocci editore) di Isabella Gagliardi il 14 dicembre alle 17.30 alla biblioteca Roncioniana, sede di altre interessanti presentazioni.

Si ricordano poi le iniziative per bambini e adulti delle b iblioteche comunali Nord Peppino Impastato e Ovest e le numerose altre iniziative delle biblioteche della provincia, con apputamenti per tutti i gusti.

Insieme alla Lazzerini, il programma vede coinvolti numerosi soggetti: le biblioteche comunali Prato Nord “Peppino Impastato” e Prato Ovest, quelle di Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano e Vaiano, la biblioteca popolare Petrarca, Il Museo del Tessuto, il Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, l’associazione Nazionale Combattenti e Reduci, l’Archivio di Stato, la biblioteca Roncioniana, l’Istituto di Storia Economica F. Datini, il Centro di documentazione antiviolenza La Nara, il Centro Righi, la Camerata Strumentale Città di Prato, l’associazione degli Italianisti, l’associazione Fil Rouge, la Libreria Gori, l’associazione Italiana Dislessia, l’associazione CaffèScienza Prato, l’associazione La Bottega delle Lingue, lo Spazio Teatrale Allincontro.

Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito.

Il programma completo è consultabile anche on line su www.sistemabibliotecario.prato.it

Info:

lazzerini@comune.prato.it

tel. 0574 1837828-7800



