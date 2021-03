29.03.2021 h 09:06 commenti

Un’auto per la Cui. Via alla raccolta fondi, anche con una lotteria

Il mezzo sarà utilizzato per lo spostamento degli assistiti, quando si potrà farlo liberamente, e realizzare progetti e attività

Un’auto per i ragazzi della Cui, un mezzo per spostarsi, quando si potrà farlo liberamente, e realizzare progetti e attività. Per realizzare questo sogno è partita la raccolta fondi per il centro diurno per disabili della Cooperativa Unitaria Invalidi di Prato, l’obiettivo è raccogliere fondi sufficienti ad acquistare un’automobile per le necessità quotidiane.

“Stiamo ancora attraversando un periodo molto complicato e i nostri ragazzi, per le loro caratteristiche e le loro fragilità, ne risentono più di tutti - spiega la presidente della CUI Ambra Giorgi - Ma stiamo già pensando al dopo-Covid, a quando potremo ricominciare a muoverci. Un’auto significa autonomia per le attività del centro, ma abbiamo bisogno di aiuto, dell’aiuto di tutti coloro che sono sensibili alla nostra missione”.

Il centro infatti, pur con le limitazioni imposte dalla normativa anti contagio, continua a svolgere le proprie attività, a portare avanti idee e progetti, cercando di disegnare una nuova quotidianità scandita dalle nuove regole, che serva comunque a rassicurare rasserenare. Da qui il progetto dell’auto che in molti, associazioni e singole persone a cominciare dall’associazione Amici della Cui, hanno già sposato dimostrando grande sensibilità.

Per dare il proprio contributo si può fare una donazione oppure comprare un biglietto da 5 euro per partecipare alla lotteria che mette in palio - con estrazione il 2 aprile - due bellissime e gustosissime uova artigianali donate dal famoso maestro cioccolatiere di Prato Massimo Sciortino della pasticceria Pralinae.

Per la donazione si può fare un bonifico alla Cooperativa Unitaria Invalidi utilizzando l’IBAN IT45E0306909606100000072278 e la causale “Donazione un’auto per la CUI”. Per la lotteria e qualsiasi altra informazione chiamare lo 0574 461833 oppure 333 4062212, scrivere a info@cui.it o consultare il sito www.cui.it.