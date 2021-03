10.03.2021 h 18:36 commenti

Un'aula senza pareti e senza soffitto, alle Don Milani sboccia "L'orto in classe"

Nata da un'idea dell' associazione Riciclidea, sarà arredata con materiale di riciclo e la cattedra trasformata in un giardino pensile, mentre dall'attaccapanni sbucheranno piantine aromatiche

Un’aula senza né pateti né soffitto, dove il pavimento è un prato, l’arredamento è completamente riciclato. Sulla cattedra poi non si appoggia il registro di classe, ma è un giardino pensile e nei cassetti non si ripongono le matite ma sementi. Dopo le vacanze di Pasqua alla scuola primaria Don Milani sboccerà “L’orto in classe”, nato da un’idea dell’associazione Riciclidea e sostenuta dalla dirigente scolastica Elisabetta Corvino, con la collaborazione dell’insegnante Nadia Solitario, referente del progetto

Tutto è nato da un bando pubblicato dalla dirigenza scolastica a cui l’associazione ha partecipato proponendo la realizzazione di un’aula a cielo aperto dove poter spiegare ai ragazzi il ciclo della natura, ma anche, elemento fondamentale in tempo di pandemia, di poter far lezione all’aria aperta. “La scuola è il cuore pulsante del suo territorio – spiega la dirigente scolastica – dove cerchiamo di stabilire anche alleanze con le associazioni del territorio, da qui la scelta di sposare l’idea dell’Orto in classe che è in sintonia perfetta con la nostra linea pedagogica dell’imparare facendo”.

Per ora all’allestimento della classe stanno lavorando i volontari di Riciclidea, ma nella fase finale saranno coinvolti anche i bambini. “Abbiamo utilizzato una vecchia lavagna a gessi, una cattedra che sarà ricoperta da un semenziario - spiega il presidente Derry Ciaramelli - ovviamente non mancheranno le seggiole, abbiamo anche riutilizzato un attaccapanni in disuso che è stato trasformato in una sorta di vaso. Sono stati utilizzati anche arredi di una vecchia bottega di un barbiere che ha chiuso”.

L’aula sarà collocata all’ ingresso della scuola, e con le sue piantine e fiori accoglierà chi arriverà. “Veniamo da una lunga tradizione agricola – spiega l’insegnate Marzia Chiti - prima facevamo l’orto scolastico, ora che non abbiamo più spazio utilizzeremo l’orto in classe, pianteremo anche fiori e piante aromatiche. Sarà anche l’occasione per fare lezioni di scienze e di matematica immersi nella natura”.



