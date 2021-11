11.11.2021 h 14:30 commenti

Un architetto e un ingegnere meccanico sono i vincitori del premio Alberto Bardazzi

Florigia Prencipe ha presentato una tesi sulla cupola a doppia calotta del mausoleo di Oljaytu a Soltaniyeh in Iran, l'applicazione degli studi di Donald Zeka creano invisibilità acustica dei sottomarini

Si chiamano Florigia Prencipe, laureata in architettura e Donald Zeka dottore in ingegneria meccanica, i vincitori della diciassettesima edizione del premio “Alberto Bardazzi”, istituito presso il Polo Universitario di Prato e destinato a due laureati magistrali presso l’Ateneo fiorentino nell’anno accademico 2019/20.

Madrina d'eccezione della cerimonia la rettrice Alessandra Petrucci, che per la prima volta ha visitato l'ateneo pratese. "In realtà si tratta di un ritorno a casa - ha commentato - visto che qui ho studiato prima come giovane ricercatrice e poi ho insegnato".

Il premio, promosso dall’Ateneo fiorentino, grazie al finanziamento di diecimila euro equamente divisi fra la famiglia Bardazzi e del Rotary Club Prato “Filippo Lippi”, viene assegnato a un candidato del settore Technologies (Scuola di Agraria, Ingegneria, Scienze Matematiche Fisiche e Naturali e Scienze della Salute Umana) e a un laureato dell’area Humanities (Scuole di Architettura, Economia, Giurisprudenza, Psicologia, Scienze Politiche e Scienze Umanistiche e della Formazione) presso l’Università di Firenze.

Impegnativo quest'anno il lavoro della commissione, preseduta da Maurizio Fioravanti e coadiuvato da Beatrice Bardazzi, che ha dovuto esaminare 135 candidature: 81 per l’area Humanities e 54 per l’area Technologies. Oltre ai due vincitori altri dieci studenti hanno ottenuto una menzione di merito.

Florigia Prencipe Si è laureata In Architettura con 110 e lode con una tesi di laurea dal titolo: "Il mausoleo di Oljaytu a Soltaniyeh – Iran – indagini statiche su un prototipo di cupola in muratura a doppia calotta – inizio XIV secolo d.C.". La tesi di Prencipe ha preso in esame il mausoleo di Oljaytu a Soltaniyeh – Iran, un monumento chiave nello sviluppo dell'architettura islamica in Persia. Lo scopo della tesi è stato quello di analizzare il sistema costruttivo del mausoleo e di studiarne il comportamento strutturale. Dopo la laurea, Florigia Prencipe intraprenderà un Master internazionale di II livello in "Restauro architettonico e culture del patrimonio" presso il Dipartimento di architettura – Università degli studi Roma 3. Donald Zeka si è laureato in Ingegneria meccanica con 110 e lode ed encomio solenne alla carriera con una tesi di laurea dal titolo "Omogeneizzazione non lineare di compositi bifase per applicazioni in acustica. Il lavoro di tesi ha riguardato la modellazione e la previsione del comportamento meccanico di un composito elastomerico costituito da una matrice di poliuretano contenente inclusioni sferiche porose. La struttura di questo composito permette di creare attenuazione acustica alla desiderata frequenza, e permette applicazioni per invisibilità acustica dei sottomarini. Attualmente Zeka sta frequentando il Dottorato di Ricerca in meccanica dei solidi a Parigi, presso la Scuola Normale Superiore Paris – Saclay.

"Siamo contenti - ha spiegato Daniela Toccafondi presidentessa del Pin - di poter tornare in presenza non solo per le lezioni, ma anche per la consegna del premio Bardazzi, giunto alla 17esima edizione".

Un premio che secondo Beatrice Bardazzi moglie dell' imprenditore Alberto a cui è dedicato il premio, è cresciuto di anno in anno non solo per quantità di domande, ma anche per la qualità del lavoro svolto.

A finanziare con 5mila euro il premio anche il Rotary Club Filippo Lippi: "La cultura del merito - ha spiegato il presidente Maurizio Niccoli - è sempre stata una caratteristica del nostro Rotary, da 17 anni sosteniamo i giovani laureati nel ricordo del nostro socio Alberto che ha lasciato un'impronta importante nel mondo dell' imprenditoria pratese".