Dieci studenti di Livi-Brunelleschi, Cicognini e Dagomari progettano app per la didattica a distanza

I ragazzi, tutti 17enni, hanno vinto il nono Trofeo Eye Prato come miglior idea di impresa del 2020. L'applicazione facilita la dad con videolezioni e bacheche virtuali in cui i professori possono caricare riprese, grafica, mappe concettuali

StudyIt, ovvero “studia e apprendi”, l’App di videolezioni per computer e cellulari ha vinto il nono Trofeo Eye Prato come miglior idea di impresa del 2020.

È stata ideata da dieci studenti di 17 anni delle scuole superiori Livi-Brunelleschi, Cicognini e Dagomari: Francesca Banci, Lavinia Buccarello, Gaia Bucciantini, Irene Gashi, Davide Giacomelli, Alessandro Paperini, Asia Risi, Alessia Romeo, Luciana Ye e Martina Zhang hanno convinto la giuria di esperti, imprenditori, amministratori, ottenendo il primo posto tra i 7 progetti di impresa selezionati per il contest della nona edizione del Programma Eye - Educazione all’Etica e all’imprenditorialità promosso dall’Associazione Toscana Ricerca e Studio Artes.

“L’idea ci è venuta prima del Covid – spiega Gaia Bucciantini - basandoci sulle difficoltà incontrate nella nostra quotidianità di studenti. Volevamo realizzare un’App efficiente per le ripetizioni. Poi con il lockdown, ci siamo accorti dei problemi dei sistemi online che utilizzavamo per la didattica a distanza. In base alla nostra esperienza diretta, abbiamo creato un’app con videolezioni efficaci, bacheche virtuali in cui i professori possono caricare riprese, grafica, mappe concettuali, non solo per le classi, ma anche per singoli studenti. Sarà un ottimo strumento per i ragazzi e i docenti”.

Dopo aver seguito, prima in presenza e poi online, workshop con imprenditori ed esperti del mondo delle aziende, i giovani si sono riuniti in gruppi misti tra le scuole provando a sviluppare una propria idea di impresa, accompagnata da analisi di mercato, potenziali finanziamenti, elevator pitch. L’hanno esposta sempre virtualmente e hanno vinto. Oltre a al trofeo, i ragazzi potranno seguire un percorso di mentoring con Artes per provare a sviluppare l’idea di impresa e la borsa di studio di 2mila euro dedicata alla memoria di Vittorio Malerba.

“Siamo orgogliosi delle idee sviluppare da questi ragazzi - commenta l’assessore ai servizi per i cittadini e progetti Startup Lorenzo Marchi -. Ora avranno la possibilità di proseguire il loro percorso imprenditoriale, così come avvenuto per altri partecipanti nelle scorse edizioni che hanno avviato attività di successo ancora giovani. Ora più che mai poi è necessario puntare sui giovani: il mondo, dopo questa dura prova che sta affrontando, non sarà lo stesso di prima”.

Alla nona edizione di Eye Prato hanno partecipato 100 studenti del Convitto Nazionale Cicognini, del Dagomari”, del Gramsci-Keynes” e del liceo Livi- Brunelleschi,

Gli altri sei progetti arrivati in finale sono: Desos Pigiami ecosostenibili realizzati attraverso l’economia circolare di Giada Andrei, Allegra Attalmi, Benedetta Bassi Chiavacci, Alessia Ciampi, Matteo Cozzi, Alberto Emanuele Nuti, Lorenzo Pierattini, Alessio Shahini e Jana Vannacci (Cicognini - Gramsci Keynes), Freely Food Ristorante dove non paghi ma mangi se guardi la pubblicità di Leonardo Bartolini, Marco Berrettari, Chiara Lastrucci, Morrison Yahon Mande e Michela Scarcelli (Brunelleschi - Cicognini – Dagomari), Wordrhub Palmare interattivo per catalogare gli abiti nell’armadio in modo intelligente di Stefano Avallone, Armando Brando Gori, Arianna Polidori, Leonardo Smargiassi, Angelo Spinosa e Giulio Vannelli (Cicognini – Dagomari),

3 W Dispositivo per caschi per la sicurezza in caso di incidente e primo soccorso di Chiara Aldovrandi, Stella Chen, Angela Lin, Viola Righini, Purinee Saikuay e Giusy Zhang (Brunelleschi - Cicognini – Dagomari), Dress On App che elabora avatar con le caratteristiche fisiche dell’utente per provare virtualmente i capi di abbigliamento di Romeo Avdo, Giulia Iadevaia, Tomas Magni, Arianna Mazzoni, Miguel Pacheco, Giulia Penni e Letizia Santini (Brunelleschi – Dagomari) e Yumioò Piattaforma web per stilisti emergenti di Rebecca Spina, Alice Vanni, Giulia Wang, Sara Xu, Linda Zhou, e YiYi Zou (Brunelleschi).

Eye è stato organizzato da Artes e Comune di Prato con la partecipazione del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Toscana Nord, dei Giovani Imprenditori di Cna Toscana Centro, dei Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese Prato, delle startup Awhy, Taak e Rifò e con il contributo della Fondazione CR Prato.







