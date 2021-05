17.05.2021 h 09:09 commenti

Un'App che traccia i sentieri della Riserva Acquerino Cantagallo e funzione anche offline

L'idea è dell'associazione che gestisce la riserva nel comune di Cantagallo, è gratuita e divisa in quattro sezioni, una dedicata anche all'accoglienza e alla ristorazione in Val di Bisenzio

La riserva di Acquerino Cantagallo, lancia una nuova App per promuovere il territorio. L'applicazione funziona anche offline e traccia un percorso che si estende su 30 Km e unisce i cinque rifugi: Rifugio Pacini (Pian della Rasa), Cascina di Spedaletto, Cascina Vespaio, Cascina Le Barbe e Cascina Le Cave. Una traccia che, oltre a segnare il percorso, indica le fonti, informazione fondamentale per ogni escursionista, ma anche i punti panoramici più belli e quelli di interesse storico e naturalistico, fra questi ovviamente il Faggione di Luogomano.

“Abbiamo voluto creare un itinerario – spiega Daniele Mengoni presidente dell'Associazione - che fosse il più completo possibile e che allo stesso tempo mettesse in sicurezza l'escursionista,anche in assenza di segnale. Oltre a vedere il percorso, infatti, è sempre tracciato”. Un'app snella a cui sono state aggiunte quattro sezioni indipendenti: numeri utili, escursioni guidate e ospitalità da consultare in fase di programmazione. Si possono infatti trovare, i nomi e gli indirizzi delle guide ambientali che operano nella Riserva, quelli dei B&B,degli agriturismi disponibili, e dei ristoranti dove potersi fermare al termine della camminata sparsi in tutta la Val di Bisenzio e comunque nelle vicinanze degli ingressi alla Riserva. “E' il nostro contributo, su richieste delle amministrazioni – continua Mengoni – per promuovere il territorio nell'ottica di un turismo lento e a contatto con la natura.”

Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

