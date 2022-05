03.05.2022 h 08:06 commenti

Un anno fa la morte di Luana, la procura: “La sicurezza sul lavoro è ancora lontana”

Bilancio 2021: ogni due giorni e mezzo un lavoratore vittima di infortunio. In calo le notizie di reato scaturite dai controlli ma solo perché il Covid ha imposto lunghi periodi di chiusura. Il procuratore: “Serve un salto di qualità nella cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro”

nadia tarantino

3 maggio 2021 – 3 maggio 2022: un anno dalla morte di Luana D'Orazio, la mamma di 22 anni risucchiata dal macchinario al quale stava lavorando nell'orditura Luana, a Oste. Fu un 'abbraccio mortale': l'orditoio, “manomesso” – come dice l'inchiesta della procura – “per poter funzionare anche a dispositivi di sicurezza disinseriti, si prese l'operaia e la uccise schiacciandole i polmoni”. E' stato questo l'unico infortunio mortale sul lavoro avvenuto nell'area pratese nel 2021 dopo che è stata rubricata ad altra voce la morte del giardiniere di 71 anni avvenuta nel giardino di una villetta alla Pietà durante la potatura di una pianta a un paio di metri d'altezza.Accanto all'infortunio costato la vita a Luana D'Orazio e per il quale la procura ha chiesto il rinvio a giudizio di tre persone per omicidio colposo e rimozione delle cautele antinfortunistiche, si contano – tra il primo gennaio e il 31 dicembre dello scorso anno – altri 152 incidenti sui luoghi di lavoro e 4 malattie professionali. Lesioni colpose è l'ipotesi di reato mossa nei confronti degli indagati e poco importa che si tratti di lesioni più o meno gravi: il dato è che ogni due giorni e mezzo, un lavoratore è stato vittima di infortunio.“Nell'elenco del 2021 – dice il procuratore, Giuseppe Nicolosi – anche 593 notizie di reato per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, scaturite dai controlli nelle aziende”. Violazioni di ogni tipo, nella maggior parte dei casi risolte con l'adempimento delle prescrizioni e il pagamento della sanzione: due step che insieme estinguono il reato. Le 593 notizie di reato hanno riguardato 349 indagati cinesi, 119 italiani e il resto di altre etnie. Un numero che, guardando al primo quadrimestre del 2022, dovrebbe trovare conferma quest'anno, ma che, rispetto agli anni passati, è assai inferiore: l'emergenza Covid che ha imposto lunghi periodi di chiusura, ha indubbiamente inciso sull'andamento.“I numeri, nel territorio di nostra competenza, sono altissimi – il commento del procuratore – ma altrettanto consistenti sono quelli in termini di risposta da parte degli organi ispettivi e del mio ufficio. La forza messa in campo dopo i sette operai morti nel rogo della confezione Teresa Moda e mantenuta successivamente, è impensabile in altre realtà italiane: qui siamo avanti, in tutti i sensi”. Sono 44, tre dei quali in forza alla procura, gli ispettori Asl del progetto Lavoro sicuro destinati alla provincia di Prato e il cui compito, nel corso degli anni, si è fatto più complesso perché è cambiato l'approccio del controllo: non ci si limita più a guardare l'impianto elettrico o la presenza di bombole di gas, l'impianto antincendio e le vie di fuga, ma si effettuano ispezioni più complesse che richiedono tempo e competenze maggiori. Controlli che, qualche volta, servono a rafforzare le inchieste sullo sfruttamento dei lavoratori: uno degli indici per contestare lo sfruttamento è, appunto, il lavoro in condizione di minorata sicurezza.Gli ultimi controlli hanno fatto riaffiorare un fenomeno che si era praticamente estinto dopo la tragedia della confezione Teresa Moda: i dormitori. “Qualcosa si comincia a rivedere – spiega il procuratore – e si tratta della conseguenza della crisi provocata dal Covid che, imponendo periodi di blocco, ha sgonfiato le entrate delle imprese”. Un modello vecchio, quello dei dormitori nelle fabbriche, evidentemente non ancora superato in via definitiva: meno lavoro, meno soldi, e con meno soldi si cerca di ridurre le spese come quelle per posti letto fuori dai capannoni.“La cultura della sicurezza deve fare un salto di qualità soprattutto in un territorio con una massiccia presenza di aziende cinesi – ancora il procuratore – è importante che l'imprenditoria assorba il concetto che la sicurezza non è un costo ma un guadagno, non è uno spreco ma una risorsa. Serve acquisire più coscienza”.