Un anno di pausa per i cantieri della Direttissima, dal 12 dicembre ripristinate tutte le corse

Rispettato il cronoprogramma i lavori saranno sospesi per tutto il 2022 per poi riprendere l'anno successivo, si sta studiando la possibilità per il 2023 di intensificare i treni nel tratto Prato-Vernio

Dal 12 dicembre i treni nella tratta Prato - Bologna torneranno a circolare a pieno regime, orario che resterà in vigore per tutto il 2022. A partire dal 2023 riprenderanno i lavori, ma nella tratta emiliana, poi un anno di pausa e il cantiere si sposterà nella galleria che separa Toscana ed Emilia.

Rete Ferroviaria Italiana , ha infatti confermato il rispetto del cronoprogramma dei lavori iniziati a dicembre 2021 nella tratta Vernio- Prato per l'adeguamento degli standard europei del trasporto merci di tutte le gallerie del lato pratese.

Il 2022, quindi, si prospetta un anno meno complicato per i pendolari che ogni giorno raggiungono Bologna o semplicemente Vaiano e Vernio e viceversa. Dal 2023 i disagi torneranno, ma i potrebbero essere aumentate le corse nella tratta pratese. “ Tra un anno - ha spiegato Primo Bosi sindaco di Vaiano – si potrebbe prevedere un aumento dei treni di collegamento fra Vernio, Vaiano e Prato, visto che oltre regione i convogli non circoleranno. Un'ipotesi che discuteremo nei prossimi mesi”.

Intanto si sta mettendo a punto il programma di trasporto alternativo per il 2023, le Regione Emilia Romagna chiede che i treni si fermino e partano da San Benedetto Val di Sambro verso Prato e non da Vernio, questo per evitare di dover attraversare il valico appenninico in pullman.

