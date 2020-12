21.12.2020 h 15:21 commenti

Un anno di controlli della Municipale: meno incidenti ma aumentano le infrazioni anche gravi

I sinistri sono calati di oltre il 31%, cresce il numero di veicoli non assicurati , quadruplicano le multe per il passaggio con il rosso e raddoppiano quelle per guida senza cintura di sicurezza

Calano gli incidenti stradali nel comune di Prato grazie al lockdown : dai 1248 incidenti dei primi 11 mesi del 2019 si è passati a 853 di quest’anno (-31.65), i mortali sono stati 3 (- 50%) , 547 quelli con con feriti (- 34,33%) e 303 senza feriti (- 35,92%), crescono invece il numero di veicoli trovati privi di assicurazioni passati da 557 a 816 raddoppiano le sanzione per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza,quadruplicano le sanzioni per inosservanza del semaforo rosso ( da 282 a 1.250). In tempo di pandemia la Municipale si è fatta carico anche dei controlli Covid, dal 10 marzo al 15 dicembre sono stati 6.443 quelli relativi alle autocertificazioni, 18195 per le quarantene, 20. 992 negli esercizi commerciali, le sanzioni sono state 473 mentre gli agenti impegnati 1.612. Sono invece 220 le pattuglie impegnate durante l’istituzione delle zone suddivise per colori, 1.193 i controlli sulle autocertificazioni, 360 quelli delle quarantene, 1.163 nelel attività commerciali e 59 le sanzioni.

“La municipale – ha sottolineato il sindaco Matteo Biffoni – ha dimostrato di essere molto flessibile, nel giro di poche ore è riuscita a convertire una parte dei suoi nomi verso il servizi legati all’emergenza sanitaria , senza trascurate gli altri compiti. Gli agenti sono stati in prima linea esponendosi anche al rischio contagio”

Oltre all’attività straordinaria, nel 2020 si sono mantenuti anche gli altri servizi a partire dai controlli sul territorio sono stati eseguiti i seguenti servizi: 926 pattuglie appiedate nel centro storico, 577 pattuglie nelle periferie, 593 pattuglie di prossimità nel Macrolotto Zero (progetto regionale), 97 pattuglie di prossimità nell’abitato di San Paolo (progetto regionale). Sono stati svolti inoltre n. 174 servizi di Punto Mobile di Ascolto, con veicolo di appoggio e percorrenze sia a piedi che in bici

“Per il 2021 – ha spiegato Flora Leoni assessore alla Municipale – potenzieremo la presenza degli agenti sul territorio, stiamo anche pensando a una nuova sede nella zona nord della città. Nel corso dell’anno scorso sono stati assunti 23 agenti, ora l’organico è di 70 unità, servono quattro ispettori, ma le normative anticontagio non ci consento di pubblicare il bando per le nuove assunzioni.”

Tra le attività portate avanti dalla polizia municipale sono continuati i controlli di contrasto al degrado urbano on 182 rilievi urbanistico edilizi, 32 interventi eseguiti in luoghi residenziali e 58 casi di promiscuità abitativa individuati in contesto produttivo. Su piano ambientale, 301 sono gli accertamenti per rifiuti, 21 i controlli su aziende e 35 le verifiche per emissioni in atmosfera e rumore. Non si mai interrotta neppure l’attività didattica che ha utilizzato nuovi strumenti compreso il canale Youtube e prossimamente ticktoc. “

“Abbiamo deciso di aprire questo canale- ha spiegato il comandante Marco Maccioni - per poter dare il nostro contributo a coloro che, in futuro, racconteranno questi drammatici e difficili momenti che stiamo vivendo e che noi non riusciremmo a raccontare in maniera esaustiva.” Tra i filmati caricati oltre a quello che racconta l’attività della Municipale e in tempo di pandemia anche quello di presentazione del calendario 2021.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus