05.04.2018 h 19:14 commenti

"Un amico per te": tutte le settimane su Toscana Tv una trasmissione dedicata a cani e gatti

Le telecamere saranno ospiti del gattile La Bogaia e del canile Il Rifugio per presentare gli ospiti in cerca di una famiglia che li adotti

"Un amico, per te" è il titolo della nuova rubrica settimanale su cani e gatti che andrà in onda su Toscana Tv a partire da oggi venerdì 6 aprile. Realizzata in collaborazione con l'Ufficio Animali del Comune di Prato. Ogni settimana dal gattile "La Bogaia" e dal canile "Il Rifugio" saranno presentati un gatto e un cane, con tanto di carta d'identità e di sue principlai caratteristiche. Una rubrica per tv e web sugli animali, per promuovere l’amicizia, il volontariato e incentivare le adozioni.

"Un amico, per te" è in onda il venerdì alle 18,30 su Toscana Tv canale 18 digitale terrestre. "Un amico, per te" ogni settimana sarà anche visibile sulla homepage di Notizie di Prato.