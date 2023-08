03.08.2023 h 13:32 commenti

Un altro operaio vittima di un agguato, Si Cobas: "Terzo episodio in due mesi e tutti zitti"

L'aggressione è avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì a Quarrata dove il lavoratore abita. In azione quattro o cinque uomini con tirapugni, bastoni e un coltello. L'uomo è riuscito a chiedere aiuto ma il collega che era con lui è stato colpito al volto e alle gambe. La denuncia: "Istituzioni e politica non hanno speso una parola per chi lavora e rivendica i propri diritti"

Un altro agguato, il terzo in due mesi e il secondo in due settimane. Dopo Khalil e Ijaz, nella notte tra martedì e mercoledì 2 maggio è toccato a Zaka, 24 anni, anche lui pakistano, anche lui dipendente di un'azienda di logistica a conduzione cinese con sede nella zona Medicea, anche lui iscritto a Si Cobas e in attesa che la sua posizione lavorativa venga regolarizzata e che la sua busta paga contenga per intero quanto gli spetta a fine mese. “Solo per un caso non è stato picchiato – dice Luca Toscano, rappresentante dei Si Cobas – a fare le spese dell'ultima spedizione è stato il collega che stava riaccompagnando dopo il turno di lavoro, colpito alla faccia con un tirapugni e sulle gambe con un bastone. Ma chi ha agito, cercava Zaka, nostro iscritto da un paio di settimane”.E' il racconto dell'ultima aggressione, una fotocopia esatta delle precedenti. Questa volta è successo a Quarrata dove abita il lavoratore diventato bersaglio di quattro o cinque uomini cinesi a volto scoperto, tutti vestiti di nero e armati chi di bastone, chi di tirapugni, chi di coltello. “Ormai – ancora Toscano – i nostri iscritti che lavorano in quella azienda hanno paura, vivono nel terrore di essere picchiati. Lo abbiamo già detto due volte prima di oggi, abbiamo parlato degli agguati ai lavoratori che rivendicano i loro diritti ma nessuno si è indignato, nessuno ha detto una parola, nessuno ha preso una posizione chiara”. Per 'nessuno' Luca Toscano intende le istituzioni e la politica a tutti i livello: “Ci aspettiamo che ora chi deve fare, chi può fare faccia tutto quello che già doveva essere stato fatto – il suo auspicio – il silenzio legittima la violenza contro chi non chiede altro che l'affermazione dei propri diritti”.“Quando sono arrivato sotto casa con la macchina erano più o meno le 3.20 di notte – racconta Zaka – i fari hanno illuminato una persona e poi le altre sono arrivate e hanno aperto gli sportelli. Il mio amico è stato colpito, io ho urlato e i coinquilini e colleghi si sono affacciati. Mi sono salvato”.Zaka lavora da 6 anni nella stessa ditta che nel tempo ha cambiato nome e che ha tra i suoi clienti tanti pronto moda cinesi. Ha chiesto di essere regolarizzato, come hanno chiesto e ottenuto prima di lui i venti connazionali iscritti al sindacato. “Ha un contratto part-time al 45 per cento, turni di lavoro infiniti 7 giorni su 7 – dice Luca Toscano – e una busta paga con un netto di 236 euro. Chiede ciò che gli spetta, chiede che vengano rispettati i suoi diritti. E assistiamo a gente che si sente libera di andare a picchiare, di minacciare, di usare violenza contro gli operai sindacalizzati. E tutti zitti mentre tutti dovrebbero provare vergogna. E' diventato un far west. Ma dobbiamo piangere un morto perché qualcuno capisca e agisca”?Sull'aggressione si registra l'intervento di Aldo Milone, Prato libera e sicura: "Forse qualche imprenditore cinese crede di poter applicare una sua legge "personale"? A me non interessa la nazionalità di chi è stato picchiato, mi preoccupano le modalità mafiose utilizzate per zittire gli operai. Questi episodi devono destare un certo allarme e nessuno deve voltarsi dall'altra parte. La politica locale non può pensare di fingere che nulla è successo".