Ancora un incendio in una fabbrica tessile nella zona industriale di Oste a Montemurlo. A meno di 24 ore dal rogo nella ditta di abiti usati in via Ombrone , nel primo pomeriggio di oggi, 18 gennaio, è scattato un altro allarme al 115. L'incendio è scoppiato all'interno della General fibre, tra via Milano e via Scarpettini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Montemurlo e una squadra del comando centrale che una volta sotto controllo l'incendio, ha fatto ritorno alla base. Nel frattempo la polizia municipale ha chiuso via Milano per facilitare le operazioni di soccorso. A prendere fuoco è stato un macchinario, la ramosa. Grazie all'immediata segnalazione degli operai presenti all'interno della fabbrica, l'incendio è stato domato tempestivamente e circoscritto al solo impianto. Non risultano feriti e danni all'immobile o agli altri macchinari.