Un altro commissario "esterno" per la Lega di Prato. Mazzetti confermata alla guida di Forza Italia

Sarà l'empolese Gabriele Genuino a sostituire Recaldin e a gestire questa fase in attesa dei congressi. Oggi gli azzurri hanno confermato l'onorevole pratese alla guida del partito

Si chiama Gabriele Genuino e viene da Empoli il nuovo commissario provinciale della Lega di Prato dopo le dimissioni di Andrea Recaldin per impegni di lavoro. La nomina è avvenuta ieri, 22 novembre, nel corso della riunione tra i vertici toscani del partito di Salvini.

Dunque, per la seconda volta in un anno, viene chiamato un "esterno" a gestire "le questioni pratesi". Non si tratta del caso ma di una scelta precisa: "E' utile che il coordinatore non sia di Prato perchè può vedere le cose in modo più distaccato. - spiega a Notizie di Prato il commissario regionale Daniele Belotti - E' stata fatta una scelta ben precisa nel poco tempo a disposizione. Puntiamo su una figura esperta che sia anche di supporto al lavoro che sta portando avanti il gruppo consiliare". Il partito è in una fase di nuova strutturazione. Lunedì ci sarà il consiglio federale che segnerà la fine della transizione da Lega a Lega Salvini premier. A cascata arriveranno poi i congressi in ambito territoriale ma sicuramente dopo le elezioni regionali che in Toscana si terranno la prossima primavera. A proposito, a breve inizierà la partita delle candidature per il consiglio regionale: "Quella lista sarà composta da pratesi - conclude Belotti - perché in queste partite il rapporto con il territorio è fondamentale. Per il ruolo di coordinatore invece no".