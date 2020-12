19.12.2020 h 09:54 commenti

Un altro accoltellamento dopo una lite ma anche stavolta scatta l'arresto

E' successo in via del Purgatorio a poche ore di distanza dai fatti di via Pistoiese. Protagonisti due nordafricani. In manette sia l'accoltellatore che il ferito

A poco più di 24 ore di distanza dai fatti di via Pistoiese, le strade pratesi sono teatro di un altro accoltellamento a seguito di lite ( LEGGI) . E anche in questo caso l'azione non è rimasta impunita grazie al pronto intervento delle Volanti della polizia che hanno arrestato sia l'accoltellatore che il ferito, reo di essersi scagliato contro i poliziotti.

Stavolta è successo in via del Purgatorio, nei pressi di un'area industriale abbandonata. Protagonisti due magrebini di 23 e 25 anni. Per motivi non ancora chiari, attorno alle due di stanotte, 19 dicembre, i due si sono affrontati fino a che il più giovane è stato accoltellato. Era presente in zona una volante per normale controllo del territorio che quindi è intervenuta prontamente non appena si è resa conto di quanto stava accadendo.

Il ferito è stato portato al Santo Stefano in codice rosso ma non è in pericolo di vita. E che le sue condizioni non sono così gravi lo dimostra anche il tentativo di aggressione ai poliziotti non appena sono entrati in azione. E' stato quindi arrestato per resistenza e minacce. L'accoltellatore a breve sarà accompagnato al carcere della Dogaia con l'accusa di tentato omicidio. In fase di accertamento il titolo con cui entrambi soggiornano in Italia. Potrebbero esserne sprovvisti.