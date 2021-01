14.01.2021 h 07:54 commenti

Un’altra rapina in casa, la proprietaria è stata minacciata con un coltello

Il colpo è stato messo a segno ieri sera a Vergaio. La donna ha accusato un malore ed è stato necessario chiedere l’intervento del 118

A 48 ore dalla rapina in casa nella zona di Vainella, i banditi tornano a colpire. Ieri sera, attorno alle 19, è successo nel centro di Vergaio, tra via Tobbianese. Come riporta La Nazione di Prato di oggi, 14 gennaio, tre uomini con il volto travisato, sono stati sorpresi dalla proprietaria che ha fatto rientro dal lavoro, il vivaio vicino all’abitazione. Prima di darsi alla fuga a bordo di un’utilitaria, i banditi hanno ninacciato la donna con un coltello. Il bottino sarebbe di 700 euro. Secondo quanto emerso, pare che i tre parlassero in italiano tra loro. Sul posto è poi arrivata la polizia e un’ambulanza inviata dal 118 per assistere la donna che ha accusato un malore.

Molte le analogie con la rapina commessa lunedì sera in via degli Olivi a Vainella. Anche in quel caso i banditi erano tre, parlavano in italiano tra loro, l’obiettivo era una villetta senza nessuno in casa e la fascia oraria era quella di cena. Unica differenza: l’uso della pistola. Ieri sera a Vergaio non è emerso mentre lunedì sì, anche se i poliziotti non sono ancora riusciti a trovare i bossoli.

