14.01.2023 h 16:47 commenti

Ultraleggero colpisce cavo dell’alta tensione e precipita, morto l’anziano pilota

È successo nel pomeriggio a Iolo. Sul posto 118, carabinieri, vigili del fuoco e polizia municipale. I tentativi di rianimazione sono stati inutili

(e.b.)

Tragedia questo pomeriggio, 14 gennaio, a Iolo nella zona del Coderino. Un uomo del 1942 è caduto con il suo ultraleggero in un campo vicino alla propria abitazione in via per Iolo. Si chiamava Francesco Nencini ed era molto conosciuto nella zona dove viveva sin da bambino, quando la sua famiglia si trasferì dal Mugello. Imprenditore tessile da tempo in pensione, si dedicava alla sua passione per il volo e per le auto d'epoca.A dare l’allarme sono stati i residenti. Sul posto sono intervenuti 118, carabinieri, vigili del fuoco e polizia municipale che ha chiuso l’accesso alla strada lungo il fosso Iolo. I sanitari hanno tentato disperatamente di rianimarlo ma inutilmente. Non è rimasto che constatarne la morte. Secondo quanto ricostruito, l’uomo era partito dal campo volo di Quarrata con il proprio elicottero. Si era fermato poi a casa. Quando alle 15.30 è ripartito, per cause ancora da accertare, ha toccato il cavo dell’alta tensione ed è precipitato a terra. Sul posto stanno operando i tecnici Enel per la messa in sicurezza della linea. Il cavo danneggiato sarà sostituito.E' stato proprio il boato provocato prima dal contatto dell'elicottero con l'alta tensione e poi dalla caduta a terra, a richiamare l'attenzione di chi era in zona. Tra loro anche due volontari della Misericordia di Iolo che hanno prestato i primi soccorsi prima dell'arrivo delle ambulanze.Commovente l’immagine del cane della vittima che si è avvicinato al mezzo incidentato alla ricerca del padrone.L'81enne viveva in una villetta con la compagna e vicino a uno dei due figli, a pochi metri dal luogo della tragedia. Probabilmente si era fermato a casa per pranzo atterrando sul suo campo. Stava per ripartire quando qualcosa è andato storto. Saranno le indagini affidate ai carabinieri a ricostruire esattamente cosa è accaduto. Il mezzo non ha la scatola nera. Saranno acquisiti i piani di volo per capire se l'uomo avesse comunicato i suoi movimenti. L'elicottero è sotto sequestro. La salma è stata portata ad anatomia patologica dai servizi funebri della Misericordia di Prato a disposizione del magistrato di turno.