23.09.2021 h 16:55 commenti

Ultimo week end di appuntamenti per il Contemporanea festival

Tra domani e domenica si completa il ricco cartellone proposto dal Teatro Metastasio con altre prime assolute di spettacoli, incontri suddivisi in varie location in città

Ultimo week end di appuntamenti per l'edizione 2021 di Contemporanea Festival.

Dopo il debutto in prima assoluta due giorni fa, Oscar De Summa domani sabato 25 settembre porta ancora in scena "L'ultima eredità", un racconto di un doppio viaggio, geografico ed emotivo verso il paese natio per l'ultimo saluto al padre morente (Teatro Fabbrichino, ore 19).

Frutto di un intenso periodo di conversazioni con bambini attorno ai temi di vita e morte, finitezza e immortalità, con "Forever" la coreografa svizzera Tabea Martin tematizza giocosamente le comuni percezioni della vita dopo la morte e il desiderio finale di una vita infinita. La scena, danzando sul filo tra comico e tragico, celebra la vita giocando alla morte in un mondo dove antiche divinità e creature vengono rianimate dalle fantasie dei bambini. Attraverso libertà, ingenuità e fantasia proprie dell’immaginario infantile lo spettacolo rappresenta in modo poetico il carattere effimero della nostra esistenza (Teatro Metastasio, ore 20.30).

Va poi in scena "Casting per un film dal Woyzeck", uno spettacolo di D’Amato/Stahly nato dall’incontro tra la creazione registica di Annalisa D’Amato e l’idea drammaturgica dello scrittore e sceneggiatore Maurizio Braucci. In scena, un gruppo trasversale – di attori professionisti e ragazzi napoletani – conduce lo spettatore attraverso un racconto a più livelli, in cui si osserva come il casting sia diventato luogo, oggi sempre più cercato e diffuso, in cui vite intere si trasformano in forme di spettacolo (Ex Cinema Excelsior, ore 22).

Ideato dai quattro curatori della rivista La Falena - Lorenzo Donati, Maddalena Giovannelli, Rodolfo Sacchettini, Alessandro Toppi – e organizzato in collaborazione con Edoardo Donatini, "Le scritture del dopo" è un incontro sviluppato in due tempi per interrogarsi su come il teatro rifletterà il presente, attraverso quali silenzi, frasi e immagini, con che forme drammaturgico-visive, privilegiando quali trame e storie e per provare a dirci davvero cosa (Teatro Magnolfi, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18).

Domenica 26 settembre, ultimo giorno del festival, dopo aver già dialogato nel marzo 2021 con Maurizio Braucci e la regista Annalisa D'Amato a partire dallo spettacolo "Casting per un film dal Woyzeck" i ragazzi del progetto School of Met sono i protagonisti di "Lunch break con casting", un incontro pubblico con tutta la compagnia dello spettacolo andato in scena la sera prima presso l’ex cinema Excelsior (Giardino Buonamici, dalle ore 11.30 alle 13).

Con il debutto in prima nazionale di "Infini", torna a Prato il coreografo francese Boris Charmatz con un lavoro dove indaga il rapporto organico e conflittuale tra la natura finita del corpo e la moltiplicazione dei numeri, usando l'infinito come punto di partenza (Teatro Fabbricone, ore 18.30).

Per finire, "Jezebel" è una performance di danza dell’artista olandese di origini surinamensi Cherish Menzo ispirata alla figura delle video vixen, le modelle iper-sensuali protagoniste dei video delle canzoni hip-hop di fine anni ’90 e inizio anni 2000 (Teatro Metastasio, ore 20.30).