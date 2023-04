12.04.2023 h 18:19 commenti

Ultimo spettacolo per la stagione teatrale alla sala Banti che ha registrato un boom di abbonamenti

Sono 127 un numero che segna il ritorno al periodo pre Covid. L'amministrazione sta già lavorando per il cartellone della stagione estiva. Venerdì in scena Il mio nome è Spadaro”, uno spettacolo di e con Gianmaria Vassallo, per la regia di Riccardo Giannini.

Domani, venerdì 14 aprile alle ore 21.15 l'ultimo appuntamento della stagione di prosa in Sala Banti è con “Il mio nome è Spadaro”, uno spettacolo di e con Gianmaria Vassallo, per la regia di Riccardo Giannini. Arriva così a conclusione la stagione teatrale promossa dal Comune di Montemurlo con Fondazione Toscana onlus che ha quasi sempre registrato il tutto esaurito.Lo spettacolo è un viaggio attraverso i lati più sconosciuti della vita del fantasista Odoardo Spadaro, cantore di “La porti un bacione a Firenze”, dai primi momenti dell'infanzia vissuti nei rigidi collegi fiorentini, passando per i successi ottenuti nelle lunghe tournée parigine e americane, per arrivare in seguito a ricordi e aneddoti sulla Firenze del tempo. Attraverso aneddoti, ricordi e canzoni Spadaro si racconta nei suoi aspetti più intimi e nostalgici. Lo spettacolo è interamente originale e creato con materiale prevalentemente inedito, recuperato da vari archivi storici.«Chiudiamo la stagione teatrale in Sala Banti con uno spettacolo dedicato a Spadaro, uno dei primi artisti a portare nel mondo la fiorentinità – Lo spettacolo - sottolinea l'assessore alla cultura Giuseppe Forastiero – conclude un'annata che ha segnato davvero la ripartenza anche per il teatro con numeri da record :ben 127 abbonamenti. Se la stagione in Sala Banti è finita, come amministrazione comunale stiamo già lavorando con Fondazione Toscana Spettacolo per organizzare la consueta rassegna teatrale estiva nel parco di Villa Giamari»Per prenotare un posto basta chiamare il numero 350 0989104 (anche messaggi whatsapp) nelle fasce orarie 13 - 15 e 19 -20 dal lunedì al venerdì o scrivere una mail a: salabantiprosa@gmail.com . Il costo dei biglietti è intero 12 euro ridotto 10 euro. Previste riduzioni over 65, soci coop, iscritti al sistema bibliotecario, abbonati alla stagione 2021-22, possessori Carta dello spettatore Fts.