Ultimo saluto a don Luigi Provenzi, il funerale martedì nella cattedrale di Santo Stefano

La salma rientrerà dal Centro ustioni di Pisa lunedì e nel pomeriggio, dalle 15, sarà esposta nella chiesa di San Domenico, 'casa' del sacerdote deceduto dopo quattro giorni di agonia. L'incidente una settimana fa: don Luigi è caduto sul fuoco che era stato acceso per bruciare le sterpaglie

Martedì primo settembre Prato darà l'ultimo saluto a don Luigi Provenzi, il parroco di San Domenico morto al Centro ustioni di Pisa per le ferite riportate in seguito ad una caduta sul fuoco che era stato acceso per bruciare le sterpaglie. Il sacerdote, 79 anni, è morto mercoledì scorso dopo quattro giorni di agonia durante i quali non ha mai ripreso conoscenza. La salma sarà portata a Prato lunedì 31 agosto e dalle 15 sarà esposta nella chiesa di San Domenico dove alle 17.30 è prevista la preghiera del rosario e alle 18 una messa di suffragio. Il funerale sarà celebrato dal vescovo Giovanni Nerbini martedì alle 10 in Cattedrale dove il feretro sarà esposto già dalle 9.

Don Luigi Provenzi era solo, sabato scorso, quando è avvenuto l'incidente: era molto vicino al fuoco acceso sul retro della chiesa per bruciare gli sfalci della ripulitura del giardino del chiostro quando, forse a causa di un malore, ha perso l'equilibrio ed è caduto sui tizzoni ardenti. A trovarlo, ancora cosciente, la nipote arrivata per una visita. Immediata la richiesta di soccorso ma vani i tentativi dei medici, prima di quelli dell'ospedale di Prato e poi di quelli del Centro ustioni di Pisa, di salvare la vita al parroco. Ustioni di primo, secondo e terzo grado su quasi tutto il corpo e in particolare sulla testa, non gli hanno lasciato scampo.



