27.12.2023 h 12:49 commenti

Ultimo incontro dell'anno per il laboratorio Vive voci, appuntamento al Ridotto del Metastasio

Giovedì 28 dicembre alle 18 con una serata poetico musicale. Gli incontri riprenderanno a febbraio e termineranno il 18 maggio con la presentazione del risultato finale del laboratorio, nella forma di uno spettacolo collettivo

Ultimo incontro del 2023 con il laboratorio teatrale Vive Voci a cura di Mario Biagini e dell’Accademia dell’Incompiuto per il progetto realizzato in collaborazione con il Metastasio e l'Asl Toscana Centro "Da vivi- il Miracolo della finitezza".

Giovedì 28 dicembre alle 18 al ridotto di via Cairoli saranno presenti cittadine e cittadini, come anche specialisti dell’ambito sanitario e rappresentanti di istituzioni sanitarie che discuteranno la proposta di un percorso politico e sanitario a beneficio della comunità. Vive Voci riprenderà a febbraio e terminerà il 18 maggio con la presentazione del risultato finale del laboratorio, nella forma di uno spettacolo collettivo, Oratorio laico, basato sui desideri e le esperienze di cittadine e cittadini. Il progetto è nato da un’idea di Elisa Sirianni, curato da Elisa Sirianni e Mario Biagini e realizzato dall’Accademia dell’Incompiuto con la consulenza di Marcella Gostinelli e Carlo Biagini, è prodotto dal Teatro Metastasio, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e di una vasta rete di partner.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus