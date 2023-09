14.09.2023 h 09:20 commenti

Ultimo giorno di vacanza, domani si torna in classe. Gli studenti delle superiori sono 13.600

Secondo i dati forniti dalla Provincia la scuola più numerosa è il Buzzi con quasi duemila studenti, la meno frequentata il liceo classico Cicognini dove gli iscritti sono 314. I licei scientifici restano i più gettonati

Tutto pronto per l'inizio dell' anno scolastico, la prima campanella per le scuole statali, dall' infanzia alle superiori, suonerà domani 15 settembre. Invece per i bambini iscritti alle scuole comunali le vacanze estive sono già terminate.

Un anno scolastico che si apre con vecchi problemi, a partire dalla carenza del personale Ata, ma anche con qualche novità per quanto riguarda le scuole superiori: gli studenti del Dagomari saranno ospitati in palazzo Vestri che per l'occasione è stato ristrutturato.

I ragazzi che frequentano le scuole superiori sono 13.602 , come sempre le maggiori iscrizioni sono al Buzzi dove gli alunni arrivano a 1.926 (468 in prima) e 81al serale,numeri completamente diversi per il liceo classico Cicognini con 314 alunni (66 quello che entrano in prima ginnasio). Secondo le statistiche elaborate dalla Provincia, le scelte delle famiglie pratesi si sono concentrate soprattutto verso i licei scientifici (4.033 iscritti), seguite dagli istituti industriali (2.007 studenti), tecnico commerciale (1.714), professionali industria e artigianato con 1.155 ragazzi, istituto magistrale (1.116), e quello professionale per i servizi commerciali e turistici con 1.458 iscritti. Fanalini di coda liceo artistico con 910 studenti, il classico (427studenti), il professionale per i servizi sociali (307), l'istituto tecnico geometri con 282 e infine l'agrario dove gli alunni sono 193.

Dati che sono la cartina tornasole dei singoli istituti: Rodari 1.116 iscritti (283 in prima), istituto professionale alberghiero Datini 1.111 (307 in prima) mentre al serale per i servizi commerciali turistici gli studenti sono 54. Al Dagomari indirizzo servizi commerciali 211 (53 in prima); al sociale 307 (59 in prima) mentre al Marconi sono 1.155 alunni ( 224 prima). Continuando nell'elenco all' agrario sono 193 (48 in prima), all' istituto tecnico commerciale Keynes 535 (131 in prima), al Dagomari” sez. associata 981 (263 in prima); e al serale 146 , infine al Gramsci indirizzo geometri 282 studenti (75 in prima). Nessuna iscrizione in prima per gli indirizzi Datini e Dagomari alla casa circondariale La Dogaia, dove risultano iscritti rispettivamente 82 e 52 alunni.

Sul fronte licei l'artistico Brunelleschi è frequentato da 910 alunni ( 203 in prima), per quanto riguarda gli scientifici al Gramsci Keynes sono 1.059 (308 in prima), al Livi 1.152 (210 in prima), al Convitto Cicognini 529 alunni (109 in prima) e al Copernico 1.293 (308 in prima).

A tutti gli studenti si è rivolto il presidente della Provincia Simone Calamai: "Quando mi sono insediato nel mio ruolo di presidente nel novembre scorso, ho detto che la Provincia è la casa di tutti i Comuni e le comunità. Rinnovo a tutti voi lo stesso invito: la Provincia è la casa di tutti gli studenti pratesi. Un punto di riferimento e condivisione per costruire una scuola sempre più inclusiva, aperta, capace di dare risposte efficaci alle sfide che ci pone di fronte la contemporaneità. Credo nel dialogo e nel confronto e la porta del mio ufficio sarà sempre aperta alle vostre richieste, ai vostri suggerimenti".

Domani è anche il primo giorno per i 1.644 bambini montemurlesi dell'istituto comprensivo Margherita Hack. Un piccolo esercito suddiviso fra 329 i piccoli delle scuole dell'infanzia (Deledda 78, Ilaria Alpi 50, Leonetto Tintori 86, Malaguzzi 68, Giorgetti 47) 743 quelli delle primarie (Manzi 343, Anna Frank 189, Hack 211) e 572 gli studenti della scuola media Salvemini La Pira.

Il trasporto scolastico e il servizio di pre scuola partirà da lunedì 18 settembre. La prima settimana, dal 18 al 22 settembre, l'orario di uscita di tutti i plessi scolastici sarà alle ore 12,30 e quindi il servizio di trasporto scolastico per il ritorno sarà attivo solo per le scuole primarie. I genitori dei bambini e ragazzi iscritti al servizio di trasporto scolastico riceveranno un messaggio sms con il link ad una pagina del sito internet del Comune dove saranno indicati tutti gli orari del passaggio degli scuola-bus. Il servizio di post scuola e la mensa per scuola dell'infanzia e primaria riprenderà il prossimo 25 settembre. Alla scuola media Salvemini - La Pira, invece, la refezione partirà lunedì 2 ottobre.

"Il Comune di Montemurlo ha lavorato per far ripartire, fin dal primo giorno di scuola, tutti i servizi scolastici, dal trasporto al pre - scuola. - spiega l'assessore alla pubblica istruzione, Antonella Baiano. È importante che il rientro a scuola sia graduale".

Intanto a Poggio a Caiano, quattro classi della scuola secondaria di primo grado Mazzei sono state trasferite alla primaria Lorenzo il Magnifico fino al termine dei lavori per la messa in sicurezza della scuola, che potrebbe essere prima del previsto. “Ancora da terminare - spiega l’assessore e all’istruzione Patrizia Cataldi -i lavori sul tetto che continueranno per i prossimi giorni nel pomeriggio, anche a scuola iniziata, in modo da garantire l’accesso al plesso scolastico agli studenti in totale sicurezza, anche dal punto di vista sonoro" Le lezioni pomeridiane dell’indirizzo musicale queste si svolgeranno nei locali della parrocchia del Ss. Rosario. Novità anche per la scuola Lorenzo il Magnifico: quasi tutte le classi a partire da ottobre avranno la possibilità di fare educazione fisica presso il palazzetto dello sport di via Giotto. Questo grazie a una convenzione che verrà stipulata tra il Comune e Autolinee Toscane,