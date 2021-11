30.11.2021 h 14:51 commenti

Ultimo giorno di servizio per la comandante della Municipale della Val di Bisenzio

Dopo 32 anni per Elisabetta Gualtieri è arrivata la pensione. Tre decenni passati nel comando di Vaiano dove è arrivata nel 1989. A festeggiarla i colleghi: "Vi porterò sempre nel cuore"

Ultimo giorno di servizio per Elisabetta Gualtieri comandante della polizia municipale della val di Bisenzio. Una vita passata al comando di Vaiano quando Gaualtieri è arrivata nel 1989 il servizio non era ancora stato unificato.

"In trentadue anni - ha ricordato la comandante - non ho mai pensato nè di cambiare lavoro nè comune, mi è sempre piaciuto rimanere nel comando". E in tre decenni il lavoro e gli impegni della Municipale sono aumentati, come del resto anche le funzioni: "Mi sono occupata di tanti aspetti - continua - dalla parte operativa alla pianificazione all' amministrazione, ma ricordo con emozione le lezioni fatte ai ragazzi sul tema dell'educazione stradale, un'esperienza che mi ha arricchito ma anche segnato il passare del tempo: molti ora sono a loro volta genitori".