Ultimo giorno di scuola, il Comune di Poggio a Caiano rende disponibili spazi pubblici e giardini per i saluti di fine anno

E' stato predisposto dal Comune un semplice vademecum che prevede una serie di misure di sicurezza alla luce del dpcm del 17 maggio

Il Comune di Poggio a Caiano mette a disposizione i giardini degli edifici scolastici di proprietà comunale e le aree verdi pubbliche per la fine dell’anno scolastico in modo da consentire, agli studenti che concludono un ciclo, di ritagliarsi un momento per salutare compagni e insegnanti. Per consentire questo è stato predisposto dal Comune un semplice vademecum in cui sono indicate le procedure di richiesta degli spazi, le indicazioni per organizzare gli incontri e anche tutte le condizioni di svolgimento sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza anti-Covid e secondo quanto regolamentato dal dpcm del 17 maggio 2020.

L’amministrazione comunale, oltre ai giardini delle scuole pubbliche, ha individuato altri luoghi come ad esempio i giardini di piazza Riconciliazione - Roberto Castellani, piazza dei Caduti a Poggetto, l’Oasi apistica “Le Buche” e lo spazio adiacente al Ponte Manetti, ma saranno in ogni caso valutate tutte le proposte che perverranno purché si tratti di spazi pubblici all’aperto. La richiesta di utilizzo dello spazio potrà essere presentata dai genitori - preferibilmente attraverso i propri rappresentanti - delle classi all’ultimo anno della scuola dell’infanzia, del quinto anno della scuola primaria e del terzo anno della scuola secondaria di primo grado. Saranno valutate anche richieste avanzate da soggetti terzi ma sempre riconducibili ad una delle classi sopra menzionate.

Le richieste, corredate di una descrizione dettagliata delle modalità di utilizzo dello spazio e delle modalità di svolgimento dell’incontro, dovranno essere inviate via e-mail - entro sabato 13 giugno - all’ufficio scuola e alla polizia municipale del Comune di Poggio a Caiano ai seguenti indirizzi: scuola@comune.poggio-a-caiano.po.it e polizia.municipale@comune.poggio-a-caiano.po.it-. Gli incontri dovranno svolgersi nel rispetto della normativa vigente sull’utilizzo dei giardini e degli spazi pubblici, con particolare riferimento alle misure di sicurezza legate al contenimento della diffusione del Coronavirus.

Le indicazioni del vademecum, pubblicato anche sul sito del Comune, sono le seguenti: è consentita la partecipazione solo agli alunni della classe, i rispettivi insegnanti e personale non docente e non più di due accompagnatori adulti per ogni alunno; l’area non dovrà essere accessibile ad altri soggetti; l’area non dovrà essere accessibile a soggetti in condizioni di salute alterate; l’incontro dovrà svolgersi in forma statica oppure dovranno essere previste specifiche attività che permettano il rispetto della distanza di almeno un metro anche attraverso l’individuazione di postazioni delimitate in cui dovrà permanere ciascun partecipante per tutta la durata dell’incontro. E’ possibile derogare al mantenimento della distanza solo fra persone conviventi. Le postazioni dovranno essere preventivamente segnalate a terra con nastri, cerchi tipo hula- hop, o altro. Tutti i partecipanti inoltre devono indossare la mascherina ed igienizzare le mani prima dell’incontro e non sono consentiti lo svolgimento di spettacoli di alcun tipo, l’allestimento di palchi o altre strutture, lo sporzionamento e la condivisione di cibo o bevande. La durata massima dell’incontro non può essere superiore a 120 minuti e dovrà essere prevista una pausa di 15 minuti tra l’incontro di una classe e il successivo. Dovrà essere favorito lo svolgimento di questi eventi su tutto il territorio comunale. Nel caso in cui lo stesso spazio sia richiesto nello stesso orario da più soggetti, farà fede la richiesta pervenuta per prima.

"Negli ultimi giorni tanti genitori ci hanno scritto, chiedendo la possibilità di organizzare un momento nel quale i bambini e ragazzi degli ultimi anni di scuola potessero salutare i propri compagni, per avere una conclusione almeno simbolica del ciclo scolastico – dichiara il sindaco di Poggio a Caiano, Francesco Puggelli - Il mondo dei bambini e di quanto ruota attorno alla loro istruzione ed educazione merita più attenzione di quanto in questo momento venda loro data. In queste settimane la nostra cittadina sta dimostrando che è possibile guardare a loro e dargli risposta nonostante l'emergenza in corso. Questo è un piccolo segnale, ma ricco di significato alla luce di quanto successo con l'anno scolastico. L'ultimo giorno di un ciclo scolastico è per tutti un ricordo che rimane vivido nel tempo: per questo vogliamo dare ai bambini, seppur non sia stato possibile farli tornare a scuola, per lo meno l'opportunità di vivere un momento di saluto ai propri compagni che prenderanno strade diverse da settembre".

"Con questo semplice vademecum – aggiunge l’assessore alla Pubblica Istruzione, Fabiola Ganucci – intendiamo offrire ai genitori la possibilità di far recuperare ai propri figli un briciolo di normalità dopo i mesi difficili in lockdown. Abbiamo individuato degli spazi in cui i ragazzi, ed eventualmente gli insegnanti che vorranno partecipare, potranno salutarsi in sicurezza. Abbiamo messo a punto alcune semplici regole da seguire e pur nel rispetto delle normative anti-Covid, siamo orgogliosi di garantire ai ragazzi un momento di saluti fondamentale”.