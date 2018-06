19.06.2018 h 11:57 commenti

Ultimo ciak per "Forse è solo mal di mare", terminate le riprese del film della pratese Cibbè

La pellicola vede nel ruolo di protagonisti l'attore Francesco Ciampi e Maria Grazia Cucinotta. Il progetto è interamente Made in Prato dai finanziatori, alla sceneggiatura e alla regia

Si sono concluse le riprese del film pratese "Forse è solo mal di mare", di Matteo Querci e diretto dalla regista Simona de Simone. Nei giorni scorsi è stato registrato l’ultimo ciak della prima commedia della Cibbè Film - neonata società di produzione cinematografica che riunisce un gruppo di imprenditori tessili locali - che ha visto protagonisti attori come Paolo Bonacelli, Francesco Ciampi, Barbara Enrichi, Annamaria Malipiero, Orfeo Orlando, Beatrice Ripa, Patrizia Schiavone, Cristian Stelluti e la partecipazione straordinaria di Maria Grazia Cucinotta.



A partecipare alle riprese sull’incantevole isola di Linosa, sono stati anche gli Street Clerks, band musicale toscana nota al grande pubblico per la loro partecipazione alla settima stagione di X Factor Italia. Il gruppo ha suonato dal vivo durante le riprese delle scene dedicate alla festa patronale di Linosa.

“Il film nasce più di otto anni fa - spiega Matteo Querci - dopo un viaggio quasi per caso a Linosa. Messo piede sull’isola mi resi conto che la realtà che mi si presentava era così particolare e meravigliosa che fu impossibile non pensare di ambientarci una storia. Ero magnificamente attratto dal modo in cui vivevano i trecento isolani, dalle dinamiche di un luogo così bello ma anche così selvaggio, una perla in mezzo al Mediterraneo, raggiungibile solo via mare. Il progetto fu portato avanti con Tommaso Santi come autore della sceneggiatura”

“Quello di Francesco – dice l’attore Francesco Ciampi – è stato il mio primo vero ruolo da protagonista. Anche se, nei fatti, non mi ci sono mai sentito tale perché 'Forse è solo mal di mare' è un film corale in cui tutti i personaggi contribuiscono in ugual misura al susseguirsi degli eventi. E sono stato molto fortunato perché ho trovato dei colleghi straordinari a partire dalla giovanissima Beatrice Ripa che interpreta mia figlia e che ha dimostrato un grande talento oltre che una personalità straordinaria”.

“Ho deciso di interpretare Claudia - commenta l’attrice Maria Grazia Cucinotta – perché si tratta di un ruolo che mi ha divertita, una donna molto lontana dal mio modo di essere, una donna ribelle che decide di mollare tutto per amore. E’ stato anche piacevole tornare alle mie radici, al rumore e ai profumi del mare, alle barche e ai sapori della cucina. Tutte cose che fanno parte del mio dna e che porto sempre con me. Consiglio a tutti di vedere il film – conclude l’attrice – perché si tratta di una storia fatta di grandi emozioni, di grande forza e in cui nessuno è veramente un perdente perché è soprattutto attraverso le scelte sbagliate che si impara a vivere meglio e si vince”.