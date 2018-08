28.08.2018 h 15:00 commenti

Ultimi preparativi per il Settembre, cinque concerti accenderanno piazza Duomo

E' la prima edizione senza la cospicua sponsorizzazione di Esselunga. Una sfida nella sfida per il Comune e Fonderia

Conto alla rovescia per l'inizio della quarta edizione del "Settembre Prato è spettacolo", il festival organizzato da Fonderia Cultart e dal Comune di Prato in occasione del Settembre pratese. E' la prima edizione senza la Palla Grossa, la cui gestione è stata affidata ad altri tramite bando pubblico, e senza i 160mila euro messi a disposizione da Esselunga che non sponsorizza più nessuna delle due manifestazioni. Un'uscita di scena che pesa sulle spalle di Fonderia e del Comune che oggi, 28 agosto, hanno fatto il punto dell'edizione 2018. "Il festival ci costa mezzo milione di euro. - spiegano Francesco Fantauzzi e Alberto Castellani, presidente e vice presidente di Fonderia - I concerti sono a nostro rischio. I conti li faremo alla fine di tutto e in base al risultato valuteremo anche le scelte artistiche da fare per il prossimo anno. Al momento possiamo dirci soddisfatti". Il Comune contribuisce con 54mila euro Iva inclusa, per il concerto evento del 1° settembre con gli Einstürzende Neubauten, i dEUS ed i Blonde Redhead. Lo scorso anno furono circa 43mila (sempre Iva inclusa). Confermato anche il contributo da 28mila euro per il montaggio delle tribune e del palco che saranno utilizzati anche per il concerto gratuito della Camerata (4 settembre) e in parte anche per il Corteggio storico l'8 settembre. "Il nostro Festival è stato premiato anche dalla Regione Toscana con un contributo di 19mila euro, appena sotto quello che viene dato al Pistoia Blues su cui il Comune investe ben 200mila euro. Questo a conferma della grande qualità raggiunta dal nostro cartellone", ha precisato l'assessore alla Cultura Simone Mangani. L'uscita di scena di Esselunga ha costretto il Comune a frugarsi in tasca anche per l'organizzazione della Palla Grossa a cui andranno 85mila euro. Il 2018, sarà quindi un test importante per entrambe le manifestazioni.

Settembre Prato è spettacolo comincia giovedì 30 agosto con l'incontenibile energia di Caparezza che dopo 4 anni torna sul palco di piazza Duomo con il suo ultimo album doppio disco di platino "Prisoner 709". E' il concerto più richiesto dei cinque in programma, forse perchè quello più commerciale. Il compito di attirare spettatori da fuori regione e Italia è affidato ai The Darkness (31 agosto) e al triplo concerto del 1° settembre che vedrà alternarsi sul palco gli Einstürzende Neubauten, i dEUS ed i Blonde Redhead. "Sono molti gli stranieri che arriveranno a Prato per assistere a questi due concerti. - spiega Fantauzzi- Per questo, in collaborazione con Federalberghi, ci siamo accertati la disponibilità di camere nelle strutture ricettive della città. Sarà un evento internazionale speciale che prenderà il via alle 19.30 e terminerà 5 ore dopo".

Il 2 settembre si prosegue con i The Zen Circus con uno speciale opening set affidato a "A Toy Orchestra". Il concerto sarà preceduto, alle 18 all'ex Cinema Garibaldi, da un altro evento particolare: Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo omaggiano Nick Drake. Sarà l'ultima occasione per vedere la Sala Garibaldi così com'è e prima che inizino i lavori di riqualificazione.

L'ultimo concerto vedrà protagonista Cristiano De André che torna a Prato per "Best of" dedicato alle più belle canzoni di suo padre. La platea avrà posti a sedere che resteranno anche per la Camerata la sera seguente.

Confermata in piazza Santa Maria in Castello lo spazio per i più piccoli con attività, laboratori e spazi gioco in autonomia ogni giorno dal 30 agosto al 3 settembre dalle 15 alle 21.

"Abbiamo poi una serie di eventi che preferiamo definire disseminati anzichè collaterali perchè per noi sono ugualmente importanti. - ha detto Fantauzzi - Tra questi ci sono l'aperitivo inaugurale di giovedì ai Frari delle Logge, i dj Fabio Florido e Alex Neri alla Terrazza del Pretorio alle 18.30 si venerdì e sabato prossimi, le due mostre al consorzio Santa Trinita e alla saletta Campolmi".

Confermate le collaborazioni con Federalberghi e Confcommercio per sconti e agevolazioni su pernottamenti, ristoranti e bar.

Il programma completo anche con le informazioni utili per raggiungere Prato e parcheggiare è sul sito http://www.settembreprato.it/