Ultimi due appuntamenti "al buio" per la rassegna "Cinema nel parco" a villa Giamari

Giovedì 30 agosto chiude la rassegna cinematografica all'aperto organizzata dal Comune di Montemurlo. In un mese oltre mille spettatori hanno assistito alle proiezioni scelte fra la programmazione della scorsa stagione

Ultimi due appuntamenti, mercoledì 29 e giovedì 30 agosto, per Cinema nel parco, la rassegna cinematografica a Villa Giamari. Due proiezioni “al buio” , visto che l’amministrazione di Montemurlo per questa edizione dell’ arena estiva, ha deciso di non pubblicizzare il titolo delle proiezioni in programma, che possono essere consultate direttamente nel manifesto affisso all’ingresso del parco di Villa Giamari oppure per posta elettronica per gli iscritti alla biblioteca Bartolomeo Della Fonte.

“Anche quest'anno- spiega l’assessore alla cultura Giuseppe Forastiero - il Cinema nel parco ci regala grandi soddisfazioni. Alle proiezioni del mercoledì, con film dedicati ad un pubblico di bambini e famiglie, e del giovedì, con pellicole destinate ad un pubblico più adulto, abbiamo fatto sempre il pienone. L'obbiettivo di regalare cinema di qualità e a ingresso gratuito per tutti è stato raggiunto. Credo che anche questo rappresenti un importante servizio al cittadino, un'occasione di socializzazione per combattere noia e solitudine, sopratutto per chi, per vari motivi, durante l'estate non ha la possibilità di spostarsi per le ferie”.

E in poco meno di un mese, sono stati mille gli spettatori che hanno assistito alle proiezioni dei film scelti fra il cartellone della passata stagione cinematografica. Da qualche anno, grazie ad una speciale licenza, l’amministrazione comunale può contare sui prezzi concorrenziali delle pellicole e garantire così l'ingresso gratuito, riservato agli utenti iscritti al sistema bibliotecario pratese, è possibile fare gratuitamente la tessera al momento dell’ingresso ai vari spettacoli. Per maggiori informazioni si può chiamare la biblioteca Della Fonte al numero 0574558567



