Il Prato torna alla vittoria: 3-2 alla Giana Erminio

In gol nel primo tempo Fantacci di testa al 24' e Piscitella al 32' con un gran tiro che si è insaccato all'incrocio. Al 41' ha accorciato le distanze Iovine. Nella ripresa pareggio momentaneo siglato da Perna al 25' ma subito dopo, al 26', Ceccarelli su punizione firma il definitivo successo.

Il Prato torna alla vittoria battendo 3-2 a Pontedera la Giana Erminio. Sono tre punti pesanti per la corsa alla salvezza in una gornata in cui il Gavorrano ha perso 2-0 a Carrara.

Questo il tabellino e la cronaca della partita.

PRATO: 22 Alastra, 3 Seminara (29'st 23 Ghidotti), 7 Ceccarelli, 8 Gargiulo, 9 Carletti (1'st 30 Akammadu), 10 Piscitella (27'st 26 Orlando), 15 Cistana, 19 Bertoli (19'st 4 Colli), 21 Fantacci, 24 Coccolo (19'st 20 Zucchetti), 32 Casale.

A disposizione: 1 Sarr, 11 Liurni, 17 Guglielmelli, 18 Rozzi, 33 Kouassi.

Allenatore: Pasquale Catalano

GIANA ERMINIO: 12 Taliento, 3 Foglio, 4 Chiarello (43'st 7 Pinto), 5 Iovine, 6 Concina (34'st 17 Seck), 9 Bruno, 11 Greselin (12'st 13 Degeri), 15 Bonalumi, 16 Okyere Gullit (12'st 10 Perna), 21 Marotta, 23 Sosio (12'st 20 Capano).

A disposizione: 1 Sanchez, 14 Sala, 19 Rocchi.

Allenatore: Cesare Albè.

MARCATORI: 24'pt Fantacci; 32'pt Piscitella; 41'pt Iovine; 25'st Perna; 26'st Ceccarelli.

ARBITRO: Federico Longo di Paola.

ASSISTENTI: Roberto Terenzio e Dario Cucumo entrambi di Cosenza.

AMMONITI: 36'st Colli; 47'st Akammadu (P); 47'st Pinto (G).

NOTE: condizioni meteorologiche: sereno, temperatura gradevole; terreno di gioco in sintetico; tasso di umidità: 33%. Corner: 2-6. Recupero 4'pt; 4'st.



Primo tempo

8' Occasione per il Prato: Gargiulo effettua un traversone teso sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla tre quarti, pesca Carletti sul secondo palo che in spaccata al volo conclude sul fondo

11' Pregevole gesto atletico che prova la rovesciata su una palla vagante in area di rigore dopo un cross di Piscitella dalla sinistra. Taliento blocca senza problemi

13' Giana Erminio vicina al gol: Miracolo di Alastra. Il portiere biancazzurro si distende e respinge un tiro da distanza ravvicinata di Chiarello in inserimento su colpo di testa di Okyere Gullit. La sfera viene deviata successivamente in corner da Ceccarelli in anticipo su Foglio

17' Tentativo di Foglio dalla distanza. Il suo diagonale di sinistro finisce debolmente sul fondo

24' Prato in vantaggio: Fantacci sigla il gol dell'1-0 con un perentorio colpo di testa ad incrociare sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto dalla destra da Ceccarelli

29' Sostituzione per il Prato: Ghidotti per Seminara

32' Raddoppio del Prato: i biancazzurri si distendono centralmente con Fantacci che serve Piscitella sulla sinistra. Il numero 10 del Prato rientra sul destro converge al limite e con un tiro a girare potente e preciso piazza sul secondo palo nel sette dove Taliento non può mai arrivare

41' La Giana Erminio accorcia le distanze con Iovine servito da una sponda di Bruno in area di rigore

42' Giana vicino al pareggio: Alastra si oppone in tuffo su una conclusione di destro potente e precisa al volo di Bruno



Secondo Tempo

1' Sostituzione per il Prato: Akammadu per Carletti

4' Akammadu va in pressione sulla difesa della Giana recupera palla e calcia dal limite. Deviazione di Taliento in corner

5' Prato vicino al gol del 3-1: Coccolo se ne va sulla sinistra entra in velocità in area di rigore e mette in mezzo per Fantacci che incrocia sul secondo palo. Provvidenziale l'intervento di Bonalumi che salva sulla linea e

12' Tripla sostituzione per la Giana Erminia: Degeri per Greselin, Capano per Sosio e Perna per Okyere Gullit

14' Grandissima azione personale di Akammadu sulla sinistra servito da Cistana in contropiede. L'attaccante del Prato raggiunge il fondo e calcia sul primo palo. Taliento è attento in uscita e blocca

18' Prato vicino al terzo gol. Akammadu ancora protagonista che recupera palla a centrocampo serve Coccolo in inserimento che non ci arriva per un soffio con Taliento che blocca in uscita

19' Doppia sostituzione per il Prato: Bertoli per Colli e Zucchetti per Coccolo

25' Pareggio della Giana Erminia con Perna servito da Capano

26' Ceccarelli sigla il gol del 3-2 con una pennellata di sinistro su calcio di punizione

27' Sostituzione per il Prato: Orlando per Piscitella

30' Akammadu servito da Ceccarelli sulla destra lascia partire una gran botta respinta da Taliento. Pochi istanti dopo l'estremo difensore della Giana è ancora protagonista bloccando un tiro di Orlando

31' Grandissima parata di Alastra che si distende alla sua destra e devia un gran tiro di Capano. Conclusione destinata all'angolino

34' Sostituzione per la Giana Erminio: Seck per Concina

36' Ammonito: Colli

37' Akammadu calcia di poco sopra la traversa con il piatto destro su suggerimento di Orlando

42' Orlando si immola su una conclusione di Capano da distanza ravvicinata ed allontana il pericolo

43' Sostituzione per la Giana Erminio: Pinto per Chiarello

47' Ammoniti: Pinto e Akammadu

