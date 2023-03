01.03.2023 h 14:24 commenti

Ultimatum dei medici di emergenza: "Senza risposte lasciamo in massa i pronto soccorso"

Oltre 280 camici di 19 pronto soccorso toscani tra cui quello del Santo Stefano scrivono alla Regione ma il presidente Giani passa la palla alla Meloni: "Più soldi se il governo li dà"

Eleonora Barbieri

I medici di emergenza della Toscana sono in rivolta. In una lunga lettera firmata da oltre 280 camici bianchi che fanno capo ai 19 pronto soccorso più grandi della Toscana, spiegano alla Regione, alle aziende sanitarie di riferimento e anche al ministro della Sanità, che la misura è colma. Tra loro ci sono i 27 medici del pronto soccorso del Santo Stefano, emblema toscano dei mali che stanno affliggendo il settore da troppo tempo. Come è noto il sovraffollamento provocato da accessi fuori controllo, molti dei quali impropri, si aggiunge allo stazionamento per giorni dei pazienti destinati al ricovero ma che non hanno ancora un posto letto in reparto. Condizioni che trasformano i pronto soccorso in un girone dantesco e aumentano a dismisura il carico di lavoro sui medici d'emergenza. L'ulteriore conseguenza è che molti preferiscono lasciare e scegliere altre strade, meno stressanti e meglio remunerate. Problemi non nuovi questi, ma mai risolti e che anzi stanno peggiorando di giorno in giorno. Chi resiste e resta ha deciso di giocare la carta dell'azione collettiva nel tentativo di ottenere una reazione concreta da parte di chi governa la sanità. Le proposte contenute nella letta sono tante: integrazione con il personale 118,coinvolgimento delle guardie mediche per la valutazione dei codici minori e degli internisti e chirurghi nella turnistica del pronto soccorso per occuparsi dei pazienti destinati al ricovero ma senza ancora un letto, potenziamento dei percorsi fast track verso gli specialisti di competenza. Per ridurre gli accessi è necessario aumentare la capacità di filtro del territorio che oggi è scarsa tanto da far apparire il pronto soccorso come l'unica soluzione a ogni tipo di problema, anche sociale o medico legale. I medici di emergenza chiedono l'abolizione di qualsiasi esenzione al pagamento del ticket sanitario, percorsi di presa in carico per pazienti con patologie croniche e la segnalazione di invii inappropriati da parte dei medici di medicina generale e dalle guardie mediche legandola a obiettivi di budget. In sostanza i medici di emergenza non vogliono più essere il capro espiatorio di tutto: "Se si vuole continuare a delegare il medico di pronto soccorso a prendere in carico la routine del medico di medicina generale, della guardia medica, dello specialista irreperibile o disponibile dopo mesi, della radiologia elettiva con liste di attesa bibliche, dell'assistente sociale, della psichiatria territoriale e perfino delle forze dell'ordine, allora il numero dei medici di emergenza non sarà mai sufficiente".La lettera si chiude con la richiesta di un incontro rapido e chiarendo che si tratta di un ultimatum: senza risposte i medici sono pronti alle dimissioni di massa. "Chi scrive – si legge - è innamorato del proprio lavoro e fermamente convinto dell'importanza della sanità pubblica. Spera che i riceventi lo siano altrettanto".Il presidente della Regione Eugenio passa la "patata bollente" al governo: "Facciamo tutto quello che è nelle nostre possibilità e nelle risorse che attraverso il fondo sanitario nazionale ci vengono date". Per Giani si deve agire "cercando di metterci più soldi possibile se il governo ce li dà, o altrimenti razionalizzando su altri settori per concentrarci sui pronti soccorso. Col ministro Schillaci ne abbiamo parlato: mi ha garantito che sarà uno dei primi interventi del nuovo governo in termini di risorse e, purtroppo questo arriverà dopo, in termini di ampliamento delle possibilità di accesso alle facoltà di medicina, dilatando le previsioni che sono state fatte in questi anni di un numero a mio giudizio eccessivamente ristretto di medici da avviare poi alla carriera sanitaria". Giani ha poi sottolineato di confidare "nel ruolo che abbiamo attribuito come coordinatore del governo clinico, non più tardi di tre settimane fa, al direttore del pronto soccorso di Careggi, il professor Stefano Grifoni, che è un grande esperto e dirige il pronto soccorso più importante tra quelli della Toscana. Se fra i fondi europei e il Pnrr avessi le risorse per poter in parte corrente dare lo stipendio a chi opera nei pronto soccorso, lo raddoppierei - ha osservato ancora -. Se avessi il potere di dire allo Stato di dire basta con questi numeri chiusi a medicina, io avrei già detto basta, perché vediamo quanto poi sia poco il personale, e quindi la cultura del talento di chi può stare in queste posizioni".In realtà buona parte delle proposte contenute in questa lettera sono a costo zero o quasi. E' quindi solo una questione di volontà.