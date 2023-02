06.02.2023 h 12:19 commenti

Ultima settimana di lavoro alla Gegè, la rabbia dei dipendenti: "Siamo stati abbandonati"

Sono soprattutto donne le lavoratrici dello stabilimento di Casale, ma ci sono anche coppie. I sindacati hanno chiesto la convocazione del tavolo di crisi in Regione per attivare la cassa integrazione straordinaria

Sono soprattutto donne o addirittura marito e moglie i dipendenti di Gegé Italpiazza che oggi hanno iniziato la loro ultima settimana di lavoro: il 12 febbraio lo stabilimento di Casale sarà chiuso. Una doccia fredda in parte annunciata ma sicuramente anticipata, visto che Gegè aveva dato la disponibilità a mantenere la produzione fino al 31 marzo.( leggi) "Siamo molto preoccupati - spiegaRsu Cgil - nello stabilimento lavorano anche molte coppie che hanno mutui da pagare, le altre sono prevalentemente donne e da lunedì prossimo siamo senza lavoro. Speravamo nell'ingresso di Gegè e invece ci ha abbanonati. Ci appelliamo alla Regione che possa intervenire in questa vicenda trovando una soluzione fino alla nuova asta.Abbiamo bisogno di sapere cosa sarà di noi"L'asta. dopo il fallimento anche di Cia, era stata spostata a fine aprile, ora si cerca una soluzione per i dipendenti: "Chiediamo la cassa integrazioni straordinaria - spiegaPrato - almeno fino a quando non ci sarà l'asta, per poi iniziare un percorso di reindustrializzazione. Sembra che ci fossero dei compratori interessati. Abbiamo avuto anche rassicurazioni dal Comune che sarà a fianco dei lavoratori, per quelle che sono le sue competenze".A giorni dovrebbe essere convocato il tavolo dell' unità di crisi, nel frattempo Gegè ha dato la disponibilità per i lavoratori interessati a poter essere assorbiti in altri stabilimenti. "Al sindacato - spiega Ghiraldi - questa proposta non è stata fatta, sarebbe stato opportuno farlo nelle sedi preposte. Comunque valuteremo anche questa opportunità".L'azienda, tra le motivazioni che hanno portato alla chiusura, ha ricordato anche la mancanza degli standard di sicurezza. "Non è certo una novità - sottolineaRsu Cgil - da tempo ci sono problemi, ma questo non credo possa accelerare il processo di chiusura".