18.03.2022 h 12:34 commenti

Ufficio trasformato in bisca: blitz di Finanza e Municipale al Macrolotto Due

Militari e agenti sono riusciti a entrare nell'edificio videosorvegliato grazie all'arrivo di un rider che doveva consegnare del cibo da asporto. Trovati cinque giocatori d'azzardo e sequestrati 8mila euro in contanti oltre a tutta l'attrezzatura

Una bisca clandestina era stata allestita all'interno di un'azienda del Macrolotto Due gestita da cinesi. A scoprirlo, anche grazie al fattorino di un take away, sono stati i finanzieri del Gruppo di Prato e gli agenti della polizia municipale che, grazie a questo stratagemma, qualche giorno fa sono riusciti ad entrare all’interno di un immobile ad uso ufficio, ben protetto dall’accesso esterno.

L'operazione congiunta di Finanza e Municipale ha avuto inizio alcune settimane fa, quando i militari e gli agenti in servizio sul territorio avevano notato un insolito viavai di persone che, in orario notturno, entravano ed uscivano dall'edificio. Erano quindi stati effettuati alcuni sopralluoghi che avevano messo in evidenza la difficoltà di effettuare un intervento all’interno dell’immobile, visto che gli uffici si trovavano al piano primo di una palazzina accessibile solo attraverso un portone ed una porta blindata, entrambe attentamente vigilate tramite impianti di videosorveglianza.

A questo punto è stato provvidenziale l'arrivo di un fattorino che doveva consegnare del cibo da asporto. I finanzieri e gli agenti appostati intorno all'immobile sono riusciti così a introdursi rapidamente all’interno, sorprendendovi cinque uomini che hanno tentato goffamente di nascondere l’attrezzatura da gioco e di occultare il denaro contante.

Evidente, da subito, la destinazione a sala da gioco dei locali, per la presenza di due tavoli con cassetti portatessere, cartelli scritti in ideogrammi orientali riportanti le regole per il gioco, carte, dadi e tessere di Mahjong, il tradizionale gioco molto diffuso tra la comunità cinese. Inoltre, i cinque presenti - tutti con precedenti di polizia e penali, anche gravi e specifici - non risultavano avere nessun rapporto lavorativo con la ditta locataria degli uffici.

Durante le attività di controllo sono stati complessivamente trovati e sequestrati circa 8mila euro in contanti utilizzati per il gioco, 8 stecche e quasi 300 tessere da Mahjong, 200 dadi e 32 mazzi di carte da gioco.

L’organizzatore, unico a detenere le chiavi di accesso all’immobile, un uomo di origini cinesi di 40 anni, è stato denunciato quindi alla Procura per aver agevolato l’attività illecita; gli altri quattro, anch’essi cinesi, tutti di età compresa fra 35 e 45 anni, sono stati denunciati per la partecipazione al gioco d'azzardo.